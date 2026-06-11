권순기 당선인, 경남교육감직인수위 구성 완료…교육 체제 전환 인수 작업 착수

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전문가와 도민 대표로 인수위 구성

4개 분과 나눠 향후 정책 반영 계획



[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 권순기 경남교육감 당선인이 교육 전문가와 도민 대표를 아우른 교육감직인수위원회 구성을 마치고 경남교육 체제 전환을 위한 인수 작업에 착수했다.

권 당선인은 11일 "교육 현장 경험과 도민 대표성을 고려해 교육감직인수위원회를 구성했다"면서 "단순한 업무 인계 조직이 아니라 향후 경남교육 방향을 설계하는 출발점"이라고 밝혔다.

권순기 경남교육감 당선인(왼쪽 세 번째)이 11일 오전 경남도교육청 연구정보원 3층에서 열린 '교육감직인수위원회' 사무실 현판식에서 박수를 치고 있다.[사진= 경남교육감인수위원회]= 2026.06.11

인수위는 이날 경남도교육청 연구정보원 3층 사무실에서 현판식을 갖고 공식 활동을 시작했다.

인수위원장은 권 당선인의 선거 후원회장을 지낸 이수오 전 창원대학교 총장이 맡는다. 위원으로는 최해범 전 창원대학교 총장, 최병헌 전 경남도교육청 교육국장, 김승오 전 함안교육지원청 교육장, 권상태 전 경남도교육청 서기관, 강순상 전 교장, 전석자 전 도서관장, 손정우 경상국립대학교 교수, 김정인 학부모 대표, 장연정 창원시장애인협회 대표, 이정이 이주배경정책 대표 등 11명이 참여한다.

인수위는 교육과정분과위원회, 학생복지안전·교권위원회, 미래교육분과위원회, 행정재정분과위원회 등 4개 분과를 두고, 운영부를 별도로 꾸려 인수 업무를 지원하도록 했다.

이번 인수위에는 교육행정 경험자뿐 아니라 학부모, 장애인 단체, 이주 배경 관련 단체 인사가 함께 포함됐다. 권 당선인이 선거 과정에서 밝힌 '다양한 교육 수요자 의견의 정책 반영' 기조를 인선에 담은 것으로 풀이된다.

인수위는 앞으로 도교육청 주요 업무보고를 받고 기존 정책을 점검하는 한편 교육 현장 의견을 수렴해 경남교육 비전과 중점 과제를 정리할 계획이다.

이수오 위원장은 "학력 관련 정책, 인공지능 기반 미래교육, 교권 관련 과제를 중심으로 공약 이행 방안을 구체화하겠다"고 말했다. 그러면서 "공약을 실현 가능한 정책으로 정리해 새 교육행정의 밑그림을 마련하겠다"고 덧붙였다.

news2349@newspim.com