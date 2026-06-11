익산시, 우기 대비 영농폐기물 대대적 수거…농경지 침수 예방

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망성면 일원 민관합동 캠페인 전개…61t 적치물 정비 추진

주민 참여형 환경정비 통해 재해 예방·농촌환경 개선 기대

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 본격적인 장마철을 앞두고 농경지 침수 피해 예방을 위해 배수로와 농경지 주변에 방치된 영농폐기물 정비에 나섰다.

익산시는 11일 망성면 화산리 일원에서 관계기관과 지역 주민 등 70여 명이 참여한 가운데 '농경지 영농폐기물 집중 수거 캠페인'을 실시했다고 밝혔다.

익산시가 본격적인 여름철을 앞두고 영농 쓰레기 수거네 나섰다.[사진=익산시]2026.06.11 lbs0964@newspim.com

이번 캠페인은 여름철 집중호우 시 배수로를 막아 침수 피해를 유발할 수 있는 폐비닐과 폐자재, 파손된 농업용 시설물 등을 사전에 정비해 재해 위험 요소를 줄이기 위해 마련됐다.

시는 사업의 실효성을 높이기 위해 사전에 화산지구 일대 전수조사를 실시했으며, 농경지 사각지대 123개 지점에서 총 61.4t의 방치 폐기물과 적치물을 확인했다.

이에 따라 수거와 처리를 위한 전용 운반체계를 구축하고 관계기관과 협조체계를 마련하는 등 사전 준비를 마쳤다.

특히 이번 활동은 행정안전부의 주민 참여형 환경정비 사업인 '우리동네 새단장'과 연계해 추진돼 지역 주민들이 직접 참여하는 생활밀착형 재해 예방 사업으로 진행됐다.

이날 현장에는 정헌율 익산시장을 비롯해 한국농어촌공사 익산지사, 농협중앙회 익산시지부, 망성면 주민과 시설농가 관계자들이 참여해 상습 침수 우려 지역과 비닐하우스 밀집지역을 중심으로 영농폐기물을 집중 수거했다.

참가자들은 폐기물 수거와 함께 농업인을 대상으로 영농폐기물의 올바른 배출 방법을 안내하는 홍보 활동도 병행했다.

익산시는 이번 캠페인을 계기로 영농폐기물 무단 투기와 불법 소각에 대한 현장 점검을 강화하고 농업인들의 자발적인 적정 처리 문화 정착을 유도할 계획이다.

lbs0964@newspim.com