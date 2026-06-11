영동 와인산업 30주년…대한민국 와인축제 개막

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

빈티지 와인 옥션부터 체험형 프로그램까지…"와인 1번지 역사·미래 조명"

[영동=뉴스핌] 백운학 기자 = 대한민국 와인 산업의 발상지로 꼽히는 충북 영동군에서 대규모 와인 축제가 막을 올렸다.

지역 특화 산업을 넘어 관광·문화 콘텐츠로 확장된 영동 와인의 현재와 미래를 한자리에서 보여 주는 행사다.

제15회 대한민국와인축제 포스터. [사진=영동군] 2026.06.11 baek3413@newspim.com

영동군은 11~14일 나흘간 영동천 하상주차장 일원에서 '제15회 대한민국 와인 축제'를 개최한다.

올해 축제는 영동 와인 산업 30주년을 맞아 산업 중심 콘텐츠를 대폭 강화한 것이 특징이다.

1996년산 빈티지 와인 옥션과 '와인 헤리티지관' 운영을 통해 영동 와인의 시작과 발전 과정을 조명한다.

여기에 30주년 기념 퍼포먼스와 프리미엄 한정판 와인 출시도 진행돼 과거와 현재, 미래를 아우르는 프로그램이 마련됐다.

행사장 구성도 방문객 편의를 중심으로 재편됐다.

와인 판매장은 시음과 구매를 동시에 할 수 있도록 꾸며졌으며 인근에는 지역 음식 부스와 소상공인 판매 존, 플리마켓, 푸드트럭 등이 배치돼 다양한 먹거리와 즐길 거리를 제공한다.

가족 단위 관광객을 위한 체험 프로그램도 강화됐다.

와인 아카데미를 비롯해 과일 꼬치 만들기, 커스텀 와인 잔 제작, 샹그리아 만들기 체험, 어린이 놀이 공간과 야간 포토존도 마련됐다.

특히 1996년생 방문객을 대상으로 하루 100개 한정 리미티드 와인 잔을 판매하는 이벤트도 눈길을 끈다.

공식 개막식은 12일 오후 7시 주 무대에서 열린다.

축제 기간에는 영동 난계 국악단 공연, 한국 와인 대상 시상식, '타임슬립 1996 콘서트' 등 다양한 문화 행사가 이어진다.

영동군 문화관광재단 관계자는 "영동 와인 산업 30주년을 맞아 역사와 가치를 재조명하는 콘텐츠를 준비했다"며 "많은 관광객이 영동을 찾아 와인의 매력과 축제의 즐거움을 함께 경험하길 바란다"고 말했다.

이번 축제는 오는 14일까지 이어지며 운영 시간은 매일 오전 11시부터 오후 9시까지다.

baek3413@newspim.com