"로봇이 빌딩 지어요"…스마트건설 주도 AI·로봇 혁신센터, 전북 설립

국토부, 인공지능(AI) 건설·로봇 혁신센터 설립

전북도·전주시·전북대·한국건설기술연구원 협력

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 마천루 빌딩의 꼭대기에 사람 대신 로봇이 공사를 하는 AI(인공지능) 스마트 건설시대가 한걸음 다가왔다. 건설현장에 AI와 로봇 활용이 확대돼 위험한 작업은 줄고 건설 안전과 생산성은 높아질 전망이다.

11일 국토교통부에 따르면 국토부와 전북특별자치도, 전주시, 전북대학교, 한국건설기술연구원은 'AI 건설로봇 혁신센터'를 설립하기 위한 업무협약을 이날 체결했다.

5개 기관은 가칭 'AI 건설·로봇 혁신센터'를 설립해 대한민국 스마트건설의 전초기지로 키워나갈 계획이다. 이를 위해 각 기관간의 협력을 긴밀히 해 나갈 예정이다.

이번 협약에 따라 국토부는 수도권과 대기업 중심으로 활용되던 스마트건설 기술의 지방 확산을 추진하며 이를 위해 스마트건설 관련 정책 개발과 제도 개선 등을 주도할 계획이다. 한국건설기술연구원은 건설 분야 전문 기술력을 바탕으로 기업들의 연구개발과 사업화 등을 지원하며 전북특별자치도, 전주시와 전북대학교는 혁신센터 설립을 위한 공간제공과 인력양성을 비롯해 입주기업에 대한 기술지원 사업을 추진할 예정이다.

업무협약에 참여한 기관장들은 "이번 협약은 건설 산업에 인공지능과 로봇이라는 날개를 다는 계기가 될 것"이라며 "각 기관의 역량을 모아 혁신센터를 성공적으로 출범시키고 대한민국 건설 선진화를 견인하겠다"면서 의지를 모았다.

김윤덕 국토부 장관은 "이번 혁신센터 설립은 수도권과 대기업을 중심으로 발전해 온 스마트건설의 성과를 중소기업과 지방으로 확산하는 중요한 전환점이 될 것"이라면서 "앞으로도 권역별 혁신센터를 지속적으로 확대해 스마트건설 생태계 조성과 건설 AX를 촉진하고 지역경제 활성화와 국가 균형발전이라는 목표를 동시에 실현해 나가겠다"고 말했다.

donglee@newspim.com