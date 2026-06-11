韩5月就业人数时隔17个月首次下降 青年就业持续恶化

纽斯频通讯社世宗6月11日电 韩国国家数据处11日发布的《2026年5月就业动向》显示，5月15岁及以上就业人数为2912万人，同比减少4万人。同期就业率为63.3%，同比下降0.5个百分点；失业率为2.9%，同比上升0.1个百分点。

【插图=AI生成】

青年群体就业形势尤为严峻。15岁至29岁就业人数同比减少25.5万人，为2021年1月以来最大降幅；青年就业率为43.8%，同比下降2.4个百分点。20岁至29岁群体就业人数减少25.1万人，创近5年4个月来最大降幅，其中20岁至24岁群体就业率降至41.6%，同比下降4.2个百分点。

分析认为，除青年就业人口减少外，企业招聘方式变化也是影响青年就业的重要因素。随着公开招聘规模缩减、定向招聘和有经验人才招聘增加，青年群体进入劳动市场的时间有所延后。

从年龄结构看，60岁及以上就业人数同比增加17.1万人，30岁年龄段增加6.2万人，50岁年龄段增加2.5万人；40岁年龄段就业人数减少4.3万人。

从行业来看，制造业就业表现最为疲弱。5月制造业就业人数同比减少14万人，为2019年2月以来最大降幅。

分析认为，尽管近期韩国出口增长主要由半导体产业带动，但半导体行业就业占制造业整体就业比重较低，对就业市场的拉动作用相对有限，因此未能有效带动制造业整体就业改善。

与此同时，建筑业就业人数同比减少4.3万人，农林渔业减少12.1万人，专业、科学及技术服务业减少8.9万人。相比之下，保健和社会福利服务业就业人数增加21.2万人，艺术、体育和休闲服务业增加4.4万人，运输及仓储业增加3.6万人，成为支撑就业的重要领域。

国家数据处表示，5月就业人数下降除受到去年同期较高基数影响外，也与中东局势持续紧张和国际油价高位运行有关。部分行业面临原材料供应压力和成本上升问题，对就业市场形成一定冲击。

此外，5月韩国非经济活动人口为1598.6万人，同比增加26.4万人。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社