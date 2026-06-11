李在明与欧盟领导人会晤 推动韩欧战略伙伴关系升级

纽斯频通讯社首尔6月11日电 正在欧洲访问的韩国总统李在明当地时间10日在比利时布鲁塞尔与欧盟领导人举行会谈。双方决定启动《秘密信息保护协定》谈判，并签署数字贸易协定，同时在打击跨国犯罪、能源转型、人工智能（AI）和量子技术等领域深化合作，进一步巩固韩欧战略伙伴关系。

正在欧洲访问的韩国总统李在明（左）当地时间10日在比利时布鲁塞尔举行的韩国·欧盟领导人会晤期间，与欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔（中）和欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩握手合影。【图片=KTV截图】

当天，李在明分别与欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔和欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩举行会谈，就韩半岛和中东局势、能源安全、供应链稳定等共同关心的国际和地区问题交换意见。

会谈后举行的联合新闻发布会上，李在明表示，韩欧双方决定启动《秘密信息保护协定》谈判，以加强安全与防务领域合作。

他指出，随着国际局势不确定性上升，印太地区安全与欧洲安全之间的联系日益紧密，希望双方尽快完成协定谈判，为安全共享敏感信息以及开展相关产业和科研合作提供制度保障。

分析认为，该协定一旦签署，将为韩欧双方建立敏感信息共享机制奠定法律基础，并有望推动双方合作由安全领域进一步扩展至产业和科研领域。

在经贸合作方面，双方当天签署《韩欧数字贸易协定》。李在明表示，欧盟是韩国继中国和美国之后的第三大贸易伙伴，也是韩国最大的投资来源地。协定签署后，双方有望建立更加稳定的数据流通和数字商业环境，进一步促进数字贸易发展。

在公共安全领域，韩国海关将获得获取欧盟航空公司旅客订座信息的法律依据，从而提升对高风险旅客的识别和查验能力，加强双方在打击恐怖主义、毒品走私等跨国犯罪方面的合作。

双方还同意扩大未来产业合作。根据会谈成果，韩欧将在碳中和、能源转型、人工智能和量子技术等领域加强协作，扩大联合研究项目和科研人员交流，以提升双方未来产业创新能力和国际竞争力。

在国际事务方面，双方重申将加强协调与合作。李在明呼吁欧盟继续支持解决半岛核问题，并就参与乌克兰重建、推动中东局势稳定以及确保霍尔木兹海峡开放和航行自由等议题与欧盟方面交换意见。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社