[인터뷰]박동식 당선인 "우주항공복합도시 특별법 제정·민생경제 회복 우선"

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"우주항공청은 사천 성장 기반"

"청년 고용과 정주여건 개선"

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = "재선의 기쁨보다 무거운 책임감을 느낍니다. 시민 행복과 지역 발전을 위해 더 낮은 자세로 봉사하겠습니다."

재선에 성공한 박동식 사천시장 당선인은 민선 9기 시정 운영 방향으로 우주항공복합도시 조성과 민생경제 회복을 제시하며 사천의 미래 100년을 준비하겠다는 의지를 밝혔다.

민영종합뉴스통신사 <뉴스핌>은 10일 박 당선인을 직접 만나 지역에서 시급하게 해결해야 할 문제, 우주항공 중심도시 전략 발전 방안 등 앞으로의 비전을 들어봤다.

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 박동식 사천시장 당선인이 뉴스핌과 인터뷰를 하고 있다. 2026.06.10

다음은 박동식 사천시장 당선인과의 일문일답.

– 민선 8기를 마무리하는 시점이다. 스스로 꼽는 최대 성과와 아쉬운 과제는 무엇인가

▲우주항공청 유치는 단순히 국가기관 하나를 데려온 차원이 아니다. 사천의 미래 100년을 바꿀 성장 동력을 확보한 역사적인 전환점이라고 본다. 사천이 대한민국 우주항공 수도로 도약할 수 있는 기반을 마련했다는 데 가장 큰 의미가 있다.

재임 기간 중 우주항공청 유치 외에도 투자유치 확대, 생활 SOC 확충, 관광 인프라 개선, 도시 경쟁력 강화 등 가시적인 주요 성과로 올렸다.

사천바다케이블카를 중심으로 한 관광도시 이미지가 확산됐고, 항공우주산업 기반을 강화하면서 지역 성장 가능성을 높이는 계기를 만들었다고 생각한다.

하지만 광역교통망 확충과 일부 대형 국책사업은 중앙정부와의 협의 과정 등으로 속도가 기대만큼 나지 못했다. 시민들께 약속한 사업인 만큼 민선 9기에는 추진 동력을 더 높이겠다.

– 민선 9기 시정 운영 방향을 한마디로 정리한다면

▲우주항공청 개청은 시작일 뿐이다. 연구기관과 기업, 교육기관, 정주여건이 함께 성장하는 국가 차원의 우주항공복합도시를 만들어야 한다고 본다.

정부와 국회, 경남도, 지역 정치권과 긴밀히 협력해 특별법 제정을 추진하겠다. 우주항공 관련 첨단산업을 유치하고 연구개발 인프라를 체계적으로 구축해 전문 인력을 키우는 시스템을 만들겠다.

사천을 단순한 우주항공청 소재지가 아니라 정책·산업·연구 기능이 집약된 국가 전략도시로 성장시키는 것이 목표다. 궁극적으로는 아시아를 대표하는 우주항공도시로 도약할 수 있는 기반을 다지겠다.

– 경기 침체로 지역 상권의 어려움이 크다. 민생경제 해법은 무엇인가

▲지금 사천이 직면한 가장 시급한 과제 가운데 하나가 민생경제 회복이라고 생각한다. 단순한 일회성 지원을 넘어 소비와 투자, 고용이 선순환하는 지역경제 구조를 만드는 데 집중하겠다.

지역사랑상품권을 확대하고 골목상권 활성화와 전통시장 경쟁력 강화 사업을 지속 추진하겠다. 동시에 우주항공산업과 관광산업, 첨단 제조업을 육성해 양질의 일자리를 늘리는 방향으로 가야 한다.

우주항공청도 중요하지만 당장 먹고사는 문제가 더 절박하다는 시민들의 목소리에 충분히 공감한다. 미래 100년 성장 전략과 오늘의 민생경제 회복을 균형 있게 함께 추진하겠다.

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 박동식 사천시장 당선인이 뉴스핌과 인터뷰를 하고 있다. 2026.06.10

– 청년 유출과 인구 감소 문제도 심각하다. 해법은

▲청년들이 지역을 떠나는 가장 큰 이유는 일자리와 정주여건이라고 본다. 지역 대학과 기업이 연계된 인재양성 시스템을 구축해 청년들이 사천에서 배우고 취업하고 정착할 수 있는 선순환 구조를 만드는 것이 중요하다.

청년 주거를 지원하고 문화·여가 인프라를 확충해 '살 만한 도시'로 만들어야 한다. 보육환경을 개선해 아이를 낳고 키우기 좋은 도시를 만드는 데 시의 역량을 집중하겠다. 일자리, 주거, 돌봄과 교육이 함께 움직여야 인구 문제에 실질적인 변화가 생긴다.

– 제10대 사천시의회가 여야 동수로 구성된다. 시정 운영에 어려움이 예상된다는 지적도 있다

▲시민들께서 경쟁보다 협력, 갈등보다 상생을 주문하셨다고 받아들이고 있다. 어느 한쪽의 힘만으로 시정을 이끌 수 없는 만큼 다양한 의견을 수렴하고 합리적인 대안을 도출할 수 있는 기회가 될 수 있다.

여야 의원 모두를 시정의 동반자로 존중하겠다. 충분히 소통하고 사전에 정보를 공유해 불필요한 갈등을 줄이는 협치 문화를 만들어 가겠다. 사천 발전이라는 공동 목표 아래 정파를 넘어 머리를 맞대는 것이 중요하다.

– 선거 기간 중 모친상을 당하는 어려운 상황에서도 시민들의 선택을 받았다. 개인적으로 어떤 시간이었나

▲제 인생에서 가장 기쁘고 가장 슬픈 일이 동시에 찾아온 시간이었다. 재선 소식을 가장 먼저 전해 드리고 싶었던 분이 어머니셨다.

어머니께서 늘 시민을 위해 성실하게 일하라고 말씀하셨다. 그 가르침을 이제는 시민을 위한 봉사로 실천하라는 뜻으로 받아들이고 있다. 이번 당선의 영광을 어머니께 바치고 싶다.

– 마지막으로 시민들에게 전하고 싶은 말은

▲재선의 기쁨보다 무거운 책임감을 더 크게 느끼고 있다. 시민들께 약속드린 사업들을 반드시 실천하고 시민이 체감할 수 있는 결과로 보답하겠다. 그리고 시민과의 거리를 좁히겠다.

언제나 시민의 목소리를 가장 먼저 듣는 시장이 되겠다. 시민 곁에서 함께 뛰고 사천의 미래 100년을 시민과 함께 설계하는 시정을 펼치겠다. 더 낮은 자세로 현장을 찾고 시민과 약속한 길을 흔들림 없이 걸어가겠다.

m25322532@newspim.com