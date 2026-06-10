경남교육청, 진주봉원중 통폐합 확정…2029년 통합운영 시작

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진주중·진주여중과 통합운영 추진

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도교육청이 진주봉원중학교 통폐합을 확정하고 2029년 3월부터 진주중·진주여중과 통합운영에 들어간다.

도교육청은 학령인구 감소에 따른 적정규모학교 육성 정책에 따라 추진해 온 진주봉원중학교 통폐합이 학부모 설문조사 결과 찬성 64.4%를 기록해 통폐합을 최종 확정됐다고 10일 밝혔다. 이는 경남교육청 학교 통폐합 가이드라인인 학부모 찬성률 60% 이상 기준을 충족한 수치다.

위치도[사진=경남도교육청] 2026.06.10

통폐합이 완료되면 진주봉원중학교는 2029년 3월부터 진주중학교, 진주여자중학교와 한 개의 통합학교 체제로 운영된다. 통합 시점 재학생은 남학생은 진주중학교, 여학생은 진주여자중학교에 각각 배치해 학업 공백 없이 학교생활을 이어가도록 할 방침이다.

진주봉원중학교는 저출생과 인근 지역 학령인구 감소로 학급 수와 학생 수가 지속적으로 줄어들어 왔다. 경남교육청은 학생들이 안정적인 수업과 다양한 교육과정을 경험할 수 있도록 인근 중학교와의 통합운영을 대안으로 검토해 왔다.

통폐합 추진 과정에서 경남교육청과 진주교육지원청은 학부모와 지역사회 의견을 반영하기 위해 설명회와 의견 수렴 절차를 진행했다. 진주봉원중 학부모, 인근 초등학교 학부모, 지역 주민을 대상으로 학교 통폐합 설명회를 열고 적정규모학교 육성 지원금 활용 방안과 통합 대상 학교 교육여건 개선 계획 등을 안내했다. 설명회 현장에서 나온 의견은 향후 지원 방향을 설정하는 데 참고했다.

설명회 이후 실시된 학부모 찬반 설문조사에서 찬성률 64.4%를 기록하면서 '학부모 60% 이상 찬성'이라는 경남교육청 기준을 넘겼고 이에 따라 진주봉원중학교 통폐합이 공식 결정됐다.

통합에 따른 통학 거리 변화에 대응해 경남교육청은 통학 여건이 악화되는 재학생을 대상으로 교통비 지원과 통학버스 운행 등 지원 대책을 마련할 계획이다. 학교 위치 변경으로 인한 학생·학부모 부담을 줄이는 데 행정력을 집중한다는 방침이다.

통폐합 확정 이후 도교육청은 약 20일간 행정예고를 실시해 주민 의견을 추가로 수렴하고 관련 조례 개정 등 후속 행정 절차를 진행할 예정이다. 이어 2026년부터 2028년까지를 준비 기간으로 두고 2029년 3월 최종 통합을 목표로 단계별 이행 계획을 추진한다.

교육환경 개선도 병행된다. 도교육청은 정부 지원금을 활용해 통합 대상 학교의 교실 리모델링, 스마트 학습 공간 구축, 교육활동 공간 개선 등 시설 정비에 예산을 투입할 계획이다. 통합 이후에는 학생들이 새로운 학교 환경에 적응하고 서로 화합할 수 있도록 통합 교육과정과 프로그램도 운영한다.

news2349@newspim.com