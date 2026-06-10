李在明就施政好评率骤降9.4%发文致歉

纽斯频通讯社首尔6月10日电 韩国总统李在明10日就最新民调显示其施政好评率骤降作出回应，表示将虚心接受国民评价并表达歉意。

图为21日上午，韩国总统李在明在青瓦台举行新年记者会。【图片=路透社、纽斯频通讯社】

李在明当天通过社交媒体X发文表示，将认真听取民众意见，以更加谦逊和开放的态度推进施政工作，更广泛地倾听和包容社会各界声音。

韩国社会舆论研究所（KSOI）当天公布的一项民调结果显示，在8日至9日针对全国18岁以上1002名成年人进行的调查中，50.4%的受访者对李在明的施政表现给予好评，较上一轮调查下降9.4个百分点；差评率比例为45.7%，较此前上升10.5个百分点。

从具体施政领域来看，受访者对经济复苏工作的评价最高，占22.5%；其后依次为外交与安全（11%）、福利与劳动（9.1%）、国民团结（6.8%）以及打击内乱势力（4.7%）。

在认为政府工作表现不足的领域中，打击内乱势力以18.7%的比例位居首位，其后依次为国民团结（17.2%）、经济复苏（13%）、外交与安全（11%）以及福利与劳动（5.9%）。

分析认为，尽管执政党共同民主党在6月3日地方选举中取得胜利，但在首尔市长选举和国会议员补选等关键选区未能达到部分支持者预期，对总统施政评价产生一定影响。

该机构指出，20岁至30岁年龄段群体、保守及中间选民以及釜山、蔚山和庆尚南道地区受访者中，积极评价下降幅度相对较大。地方选举后期在野党国民力量党支持者重新集结也在一定程度上反映到总统施政评价之中。

不过，研究机构同时表示，李在明的施政好评率仍保持在50%以上，目前尚难认为政府执政基础出现明显削弱。未来，其在就任一周年记者会上提出的各项施政目标能否取得实质性成果将成为影响后续民意走向的重要因素。

此次调查采用韩国三大通信运营商提供的无线虚拟号码，通过自动应答系统（ARS）方式实施，样本误差为95%置信水平下正负3.1个百分点，应答率为5.8%。详细调查结果已在韩国中央选举舆论调查审议委员会网站公布。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社