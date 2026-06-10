베이비몬스터, 월드투어 '춤' 싱가포르 공연 1회 추가

AI 핵심 요약beta
- 베이비몬스터가 11월 29일 싱가포르서 월드투어 추가 공연을 했다
- 기존 28일 1회 공연에서 이틀간 2회로 확대해 현지 영향력이 커졌다고 했다
- 이번 추가로 총 18개 도시 28회 공연을 진행하며 차세대 공연형 아티스트로 입지를 굳혔다
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 와이지엔터테인먼트 그룹 베이비몬스터의 두 번째 월드투어 공연이 추가됐다.
소속사 YG엔터테인먼트는 10일 공식 사회관계망서비스(SNS)에 '2026-27 베이비몬스터 월드투어-춤-애디셔널 쇼 아나운스먼트'를 게재했다.
이에 따르면 오는 11월 29일 싱가포르 공연이 추가됐다. 기존 11월 28일 공연에 대한 폭발적인 반응에 힘입어 공연 일정을 확대하게 된 것이다.
이로써 베이비몬스터는 11월 28일과 29일 양일간 싱가포르 실내경기장에서 총 2회 공연을 개최하게 됐다. 같은 공연장에서 1회차로 진행됐던 지난해 첫 월드투어와 비교하면 약 1년 만에 현지 영향력이 한층 확대됐음을 보여주는 성과다.
특히 베이비몬스터는 이번 싱가포르 공연을 추가하면서 총 18개 도시·28회 공연을 개최하게 됐다.
앞서 베이비몬스터는 이번 투어의 출발점인 서울 공연 역시 3회차 전석 매진을 기록하며 시야제한석을 추가 오픈한 바 있다. 싱가포르 공연 역시 추가 회차가 성사되면서 차세대 대표 '공연형 아티스트'로서의 존재감을 다시 한번 입증하게 됐다.
이번 투어는 아시아와 오세아니아를 시작으로 향후 유럽·북미·남미 일정이 순차 공개될 예정으로, 첫 월드투어(20개 도시·32회 공연)를 뛰어넘는 규모로 확장될 가능성에도 관심이 쏠린다.
베이비몬스터는 지난 8일 발표한 디지털 싱글 '슈가 허니 아이스 티(SUGAR HONEY ICE TEA)'로 뜨거운 반응을 이끌고 있다.
뮤직비디오는 공개 직후 유튜브 월드와이드 트렌딩 1위에 직행했다. 이어 '24시간 내 가장 많이 본 동영상'에 오르며 화제를 모았고, 공개 이틀 반나절 만에 조회수 3000만 뷰를 돌파하는 등 글로벌 인기 상승세를 이어가고 있다.
alice09@newspim.com