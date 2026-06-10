천사무료급식소, 고령층 생활복지 거점 역할 주목

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 고령화가 심화되면서 노년층의 생활 문제는 식사, 건강, 사회적 관계 등 다양한 요소가 복합적으로 작용하는 양상을 보이고 있다. 특히 독거노인의 경우 일상생활 전반에서 취약성이 나타날 가능성이 높아지면서 지속적인 생활 지원 체계의 중요성이 커지고 있다.

이 같은 상황에서 정기적으로 이용할 수 있는 생활 기반 복지시설의 역할이 주목받고 있다. 일회성 지원보다 지속적인 참여와 이용이 가능한 공간이 노년층의 생활 안정에 도움을 줄 수 있다는 분석이다.

천사무료급식소는 전국 26개 지역에서 정기적으로 급식소를 운영하며 어르신들에게 식사를 제공하고 있다. 이용자들은 정해진 시간에 급식소를 방문하면서 자연스럽게 외부 활동을 이어갈 수 있다.

급식소를 반복적으로 이용하는 과정에서 형성되는 생활 패턴도 주목받고 있다. 일정한 시간에 이동하고 활동하는 생활 리듬이 만들어지면서 일상 유지에 긍정적인 영향을 줄 수 있다는 평가다.

최근에는 공연과 체험활동, 물품 지원 등 다양한 프로그램도 함께 운영되고 있다. 일부 지역에서는 주거환경 개선 활동과 연계해 생활 여건을 점검하는 지원도 이뤄지고 있다.

현장 관계자들은 정기적으로 방문할 수 있는 공간이 고령층의 일상 유지에 도움이 된다고 설명했다. 전문가들 역시 고령사회에서는 생계 지원뿐 아니라 일상생활과 사회적 관계를 함께 고려한 복지 인프라의 중요성이 커지고 있다고 분석한다.

천사무료급식소는 식사 제공을 비롯해 고령층의 생활 안정과 사회적 교류를 지원하는 지역 복지 거점 역할을 수행하고 있다.

[이미지=천사무료급식소]

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