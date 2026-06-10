부산정보산업진흥원, AI 공간컴퓨팅 관광 서비스 개발

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비쥬얼다트·펀잇 현장 실증 참여

관광객 디지털 정보 실시간 제공

[부산=뉴스핌] 박성진 기자 = 부산정보산업진흥원이 을숙도와 낙동강하구에코센터를 거점으로 AI 공간컴퓨팅 기반 관광 서비스 개발과 현장 실증에 나선다.

진흥원은 과학기술정보통신부 지원과 한국전파진흥협회 전담으로 추진되는 '지역특화 AI 공간컴퓨팅 육성 사업' 협약을 체결하고 본격적인 사업 추진에 들어갔다고 10일 밝혔다.

낙동강 하구 5대 거점 핵심 서비스 개요[사진=부산정보산업진흥원] 2026.06.10

이번 사업은 AI, 증강현실, 디지털트윈 등 공간컴퓨팅 기술을 지역 특화 자원과 결합해 실증하는 내용이다. 진흥원은 이를 통해 부산형 공간컴퓨팅 산업 생태계를 조성하고 지역 기업의 성장 기반을 마련한다는 방침이다.

공간컴퓨팅은 실제 공간을 디지털로 인식·분석한 뒤 가상 콘텐츠와 정보를 현실 공간에 실시간으로 결합해 제공하는 기술이다. 스마트폰이나 스마트글래스를 활용해 관광, 교육, 문화, 의료 등 다양한 분야에 적용할 수 있다.

사업은 부산정보산업진흥원이 주관하고 부산 소재 디지털 콘텐츠 제작 기업 비쥬얼다트와 AI 공간컴퓨팅·XR 전문기업 ㈜펀잇이 참여한다. 이들 기업은 VPS, 증강현실, 디지털트윈 기술을 활용해 서비스와 실감형 콘텐츠를 개발하고 현장 실증을 진행한다.

실증 거점은 부산의 대표 관광·생태 자원인 을숙도와 낙동강하구에코센터다. 방문객은 실제 공간 위에 디지털 정보를 확인하며 관광 서비스를 이용할 수 있다.

주요 실증과제는 VPS 기반 실감형 AR 길 안내 서비스, 생태·관광 자원을 활용한 AR 체험 콘텐츠, AI 로봇 기반 스마트 도슨트와 다국어 안내 서비스, AI 스마트글래스를 활용한 생태 교육 서비스 등이다.

진흥원은 기술 개발부터 현장 실증, 성과 확산까지 전 과정을 지원할 계획이다.

김태열 원장은 "AI 공간컴퓨팅 기술은 문화·관광과 공공서비스 혁신을 이끌 핵심 기술"이라며 "시민이 체감할 수 있는 서비스를 구현하고 지역 기업의 기술 경쟁력 강화를 지원하겠다"고 말했다.

psj9449@newspim.com