인공지능과 푸드테크 산업의 만남…성남산단 국내 유일 리더스포럼 연다

AI 핵심 요약beta
- 성남산업단지관리공단이 19일까지 푸드테크 AI 혁신 전환 리더스포럼 참가자를 모집한다고 10일 밝혔다
- 이번 포럼은 푸드테크·AI 강연과 실무 교육, 기업 리더 교류로 비즈니스 연계와 협력 네트워크 구축에 중점을 뒀다
- 교육 80% 이상 이수 시 인증서와 컨설팅, 채용 연계 등 후속 지원을 제공하며 포럼은 25일부터 7월 23일까지 매주 목요일 조찬 형식으로 무료 진행된다
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 인공지능(AI)과 푸드테크 산업이 만난 미래는 어떨까?
성남산업단지관리공단(성남산단)은 국내 유일의 '푸드테크 AI 혁신 전환 리더스포럼' 참가자를 오는 19일까지 선착순 모집한다고 10일 밝혔다.
AI와 푸드테크가 이끄는 산업 패러다임 변화에 선제적으로 대응하고 혁신 전략을 공유하는 자리다.
포럼은 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원의 '2026년 산업전문인력 AI역량강화 지원사업' 일환으로 마련됐다.
푸드테크 및 AI 분야 전문가들의 강연과 현업에 즉시 적용 가능한 실무 중심 사업 교육, 참여 기업 리더 간 교류를 위한 원우회 구성 등 실질적인 비즈니스 연계와 협력 네트워크 구축에 초점을 맞췄다.
또 교육 과정의 80% 이상 이수한 참가 기업에는 리더 인증서 발급, 전문가 컨설팅 및 AX 솔루션 실증 지원, AI 전문인력 채용 연계 혜택, 기업 내 재직자 교육 과정 우선 참여권 등 기업의 AI 전환을 밀착 견인할 다양한 후속 지원 혜택이 제공된다.
포럼은 전액 무료로 운영되며 오는 6월 25일부터 7월 23일까지 5주간 매주 목요일 오전 7시부터 10시까지 호텔 스카이파크 센트럴 서울 판교에서 조찬 강연회 형식으로 진행된다.
장재진 성남산업단지관리공단 이사장은 "식품산업은 이제 단순 제조를 넘어 AI와 로봇이 결합하는 대격동의 시기를 맞이하고 있다"며 "대한민국 유일의 AI·푸드테크 융합 포럼인 만큼 전국의 뜻있는 CEO와 임원들이 한자리에 모여 패러다임 변화를 선도하고 굳건한 협력 생태계를 구축할 수 있도록 아낌없이 지원할 것"이라고 전했다.
포럼 참가 신청은 참가자 모집 포스터 내 QR코드 또는 성남산업단지관리공단 홈페이지를 통해 가능하며 자세한 사항은 성남산업단지관리공단으로 문의하면 된다.
ssamdory75@newspim.com