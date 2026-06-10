전주 상업용부동산 침체 심화…한옥마을 대형상가 공실 '최고 수준'

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전주시정연구원 '이슈브리프' 발간...상권별 양극화 구조 진단

한옥마을 중대형상가 부실도 1위...맞춤형 정책 대응 제안

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북지역 상업용부동산 시장이 구조적 침체 국면에 진입한 가운데 전주 한옥마을 중대형상가의 공실 문제가 가장 심각한 것으로 나타났다.

전주시정연구원은 10일 '전주 상업용부동산 시장 진단과 정책방향'을 주제로 한 'JJRI 이슈브리프 제26호'를 발간하고 상업용부동산 시장 분석 결과를 공개했다.

전주 한옥마을 전경. [사진=뉴스핌 DB] 2026.06.10 lbs0964@newspim.com

이번 연구는 한국부동산원 R-ONE의 2026년 1분기 상업용부동산 임대동향조사 자료를 활용해 전북 13개 상권과 4개 자산군, 9개 분기 데이터를 분석한 결과다.

연구원은 전북 상업용부동산 시장이 오피스와 중대형상가, 소규모상가, 집합상가 등 4개 자산군 모두에서 임대가격지수 100 이하와 마이너스 자본수익률을 기록하며 구조적 가치 하락 국면에 진입했다고 진단했다.

또 공실률은 전국 평균보다 1.5~2배 높은 수준을 보이며 시장 침체가 장기화되고 있는 것으로 분석됐다.

특히 전주시 내 상권 간 격차가 전북 시·군 간 격차보다 더 큰 것으로 나타났다. 2026년 1분기 기준 중대형상가 공실률은 전주서부가 4.42%인 반면 전주한옥마을은 31.24%로 7배 이상 차이를 보였다.

연구원이 공실률 수준과 추세, 자본수익률, 임대가격지수 변동 등을 반영해 산출한 복합부실지수(CDI) 분석에서도 전주한옥마을 중대형상가가 0.849로 가장 높은 부실도를 기록했다.

이어 정읍 중심상권 중대형상가(0.682), 전북혁신도시 집합상가(0.661), 익산역 상권 중대형상가(0.652) 순으로 조사됐다.

연구원은 전주한옥마을의 위기가 관광 수요 감소보다 대형 점포와 소형 임차 수요 간 불일치에서 비롯된 것으로 분석했다. 같은 지역에서도 중대형상가 공실률은 31.24%인 반면 소규모상가 공실률은 0%를 기록했다.

아울러 분양형 집합상가 시장에서는 공실이 많아도 임대료가 높게 유지되는 가격 왜곡 현상도 확인됐다고 설명했다.

이에 연구원은 전주한옥마을 임대료 안정화 협약과 대형점포 분할 인센티브, 전주동부권 거점 기능 재배치, 공실상가 활용 지원 등 맞춤형 정책 도입을 제안했다.

박미자 전주시정연구원장은 "상권과 자산 유형을 동시에 분석한 정밀 진단을 통해 정책 대응의 실효성을 높일 수 있을 것"이라며 "분기별 복합부실지수(CDI) 산출 체계를 구축해 전주시의 정책 결정을 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com