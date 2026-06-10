"동장이 직접 대피명령"…대전시, 여름철 재난 대응체계 전면 가동

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우선대피 대상 126명 확대·지하차도 실시간 우회 안내 도입

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 =대전시가 태풍과 집중호우 등 여름철 자연재난에 대비해 현장 대응 권한을 강화하고 취약계층 보호 대책을 확대하는 등 본격적인 재난 대응체계 가동에 들어갔다.

대전시는 오는 10월 15일까지를 여름철 자연재난 대책기간으로 정하고 인명피해 최소화에 초점을 맞춘 풍수해 종합대책을 추진한다고 10일 밝혔다.

대전시 서구 정림동 코스모스아파트에서 소방대원들이 보트를 이용해 주민들을 대피시키고 있다. [사진=대전시소방본부] 2020.07.30

올해 대책의 핵심은 신속한 주민 대피와 취약계층 보호다. 시는 재난 발생 우려 시 즉각적인 대응이 가능하도록 주민 대피 명령권을 동장에게 위임했다.

또 재난 발생 시 도움이 필요한 주민을 보호하기 위해 우선대피 대상자를 지난해 86명에서 올해 126명으로 확대 지정했다. 이들과 통장, 자율방재단 등 지역 주민을 1대1로 연결하는 '안전동행지원단'도 운영해 긴급 상황 발생 시 직접 대피를 지원할 계획이다.

재난정보 전달 체계도 강화된다. 시는 음성 방송과 문자, 모바일 앱, 알림톡 등을 활용한 스마트 마을방송 시스템을 운영하고 침수 위험이 높은 주요 지하차도 10곳을 대상으로 실시간 우회경로 안내 서비스도 시범 도입한다.

인명피해 우려 지역에 대한 사전 점검도 마쳤다. 시는 산사태와 하천 범람, 지하공간 침수 등에 대비해 인명피해 우려지역 256곳을 지정·관리하고 있으며 국가하천 준설과 지하차도 배수시설 점검을 완료했다.

특히 침수 사고 예방을 위해 지하차도 자동차단시설 24곳 설치를 마쳤으며 반지하주택 54가구와 공동주택 지하주차장 23개 단지에는 차수판 설치를 완료했다.

이와 함께 주요 재해예방사업장과 급경사지 붕괴위험지역에 대한 점검을 실시했으며 산사태 취약지역 530곳과 소규모 공공시설 493곳에 대한 정비도 마무리했다.

시는 여름철 재난 발생에 대비해 시장을 본부장으로 하는 재난안전대책본부를 운영하고 소방과 경찰, 홍수통제소, 산림청 등 관계기관과 협력해 24시간 상황관리 체계를 유지할 방침이다.

기상특보 발효 시에는 비상단계에 따라 최대 35개 부서와 14개 유관기관이 참여하는 비상근무 체계를 가동한다.

유득원 대전시 행정부시장은 "기후변화로 국지성 집중호우와 극한기상이 잦아지고 있는 만큼 사전 대비가 무엇보다 중요하다"며 "강화된 대응체계를 바탕으로 올여름 단 한 건의 인명피해도 발생하지 않도록 모든 행정력을 집중하겠다"고 말했다.

nn0416@newspim.com