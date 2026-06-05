대전시 '대전창업포럼' 첫 개최…창업자·투자자 연결

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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시가 유망 스타트업의 투자유치와 성장 지원을 위해 창업자와 투자자가 직접 만나는 교류의 장을 마련한다.

대전시는 오는 9일 대전스타트업파크 본부에서 창업 페스티벌 '제1회 대전창업포럼'을 개최한다고 5일 밝혔다.

제1회 대전창업포럼 홍보 포스터. [사진=대전시] 2026.06.05 nn0416@newspim.com

이번 행사는 오는 9월 열리는 '스타트업코리아 투자위크(Startup Korea Invest Week)'의 성공적인 개최를 위한 사전 프로그램으로 중소벤처기업부의 '지역창업 페스티벌'과 연계해 추진된다. 지역 창업기업과 투자자 간 네트워크를 강화하고 투자 기회를 확대하기 위해 마련됐다.

올해 처음 선보이는 대전창업포럼은 'K-콘텐츠와 혁신기술의 융합'을 주제로 진행된다. 행사에서는 창업 포럼을 비롯해 투자자와 기업 간 1대1 비즈니스 밋업(Meet-up), IR 데모데이, 네트워킹 프로그램 등이 운영될 예정이다.

주제 강연에는 이원재 카이스트 교수가 연사로 나서 '다양성의 은하계를 유영하는 K-컬처'를 주제로 발표한다. 이어 최승용 티티카카AI 대표가 'AI 시대, 개인 콘텐츠의 세계화와 프리미엄 콘텐츠 현지화'를, 김주영 ETRI 책임연구원이 'Beyond Screen : AI·공간컴퓨팅 기반 K-콘텐츠의 진화'를 주제로 콘텐츠 산업의 미래와 기술 트렌드를 소개한다.

강연 이후에는 스타트업 원스톱 지원센터가 콘텐츠 산업 관련 규제 현황을 설명하고 창업 현장에서 겪는 각종 애로사항과 제도 개선 과제에 대한 상담과 질의응답 시간을 진행한다.

대전시는 이번 포럼을 시작으로 스타트업코리아 투자위크 개최 전까지 K-산업, 기후테크, 우주·국방, 바이오, 인공지능(AI)·로봇 등 미래 전략산업을 주제로 정기 포럼을 운영할 계획이다. 포럼은 매월 둘째·넷째 주 화요일마다 열린다.

참가 신청은 온라인 신청서 또는 행사 포스터 내 QR코드를 통해 가능하며 시민 누구나 참여할 수 있다. 자세한 내용은 대전스타트업파크 홈페이지에서 확인하면 된다.

nn0416@newspim.com