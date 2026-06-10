'민기식 대표 체제 1주년' SK쉴더스, AI 기반 물리·보안 경쟁력 강화

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안전 관리 체계 강화 및 AI 기술 적용 범위 확대

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= SK쉴더스는 민기식 대표 체제 1주년을 맞아 AI 시대 보안 경쟁력 강화에 나선다고 10일 밝혔다.

민 대표는 취임 이후 고객 신뢰를 최우선 가치로 두고 안전과 기술, 조직 전반의 변화를 추진해왔다. 특히 AI가 산업 전반의 운영 방식과 보안 환경을 변화시키는 가운데 물리보안과 사이버보안을 아우르는 통합 역량을 강화하는데 집중했다.

민기식 SK쉴더스 대표 [사진= SK쉴더스]

SK쉴더스는 안전을 기업 경영의 핵심 과제로 재정립하고 안전보건최고경영책임자(CSPO) 산하에 안전보건 태스크포스(TF)를 신설했다. 구성원이 직접 참여하는 안전 문화 개선 활동을 확대하고 있다.

물리보안 분야에서는 국내 최초로 민간부문 영상정보처리기기 TTA 인증을 받은 AI CCTV를 중심으로 고객 대응 수준을 높이고 있다.

사이버보안 분야에서는 AI 기반 보안관제 플랫폼 '시큐디움(Secudium)'과 MDR(관리형 탐지 및 대응) 등을 통해 위협 탐지·대응 체계를 강화하고 있다.

SK쉴더는 내부 세미나와 교육 프로그램을 운영해 구성원의 전문성을 높이고 리더십 파이프라인 구축을 통해 미래 조직을 이끌 인재를 체계적으로 육성할 방침이다.

향후 물리보안 분야에서는 시니어케어와 무인매장 등 사회 구조 변화에 대응한 서비스 영역을 넓혀 나갈 예정이다. 사이버보안 분야에서는 Agentic SOC(보안관제센터) 추진을 비롯한 AI 기술을 바탕으로 차세대 보안 운영 체계를 선보일 계획이다.

민기식 대표는 "AI 확산은 보안 산업에도 근본적인 변화를 요구하고 있다. 앞으로의 보안은 위협을 예방하는 것을 넘어 고객의 비즈니스 리스크를 관리하는 영역으로 확장될 것"이라며 "SK쉴더스는 물리보안과 사이버보안 전반에서 축적한 경험을 바탕으로 고객이 필요로 하는 보안의 역할을 넓혀 나갈 것"이라고 밝혔다.

origin@newspim.com