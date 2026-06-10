SCL헬스케어, 다중 암 조기진단 과제 선정

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혈소판 RNA 기반 MCED AI 선별기술 개발 추진

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = SCL헬스케어가 혈소판 RNA 기반 다중 암 조기진단 기술 개발 과제로 경기도 경제과학진흥원이 주관하는 경기도 기술개발사업 수행기관에 선정됐다.

10일 SCL헬스케어는 다중 암 조기진단(MCED, Multi Cancer Early Detection) 기술 개발 과제인 '유전체를 이용한 MCED AI 선별 기술 개발'이 경기도 기술개발사업 지원 과제로 선정됐다고 10일 밝혔다. 회사는 이번 선정에 따라 경기도 경제과학진흥원의 연구 과제비를 지원받는다.

SCL헬스케어가 개발 중인 다중 암 조기진단 모델은 생물정보학(Bioinformatics) 기술과 딥러닝(Deep Learning) 모델을 결합한 액체생검 기술이다. 한 번의 혈액 채취로 혈액 내 혈소판을 추출하고, 혈소판 내부의 유전체 신호를 분석하는 방식이다.

[자료=SCL헬스케어]

회사는 혈소판이 암세포와 밀접하게 상호작용한다는 점에 착안해 해당 데이터를 진단 모델에 활용하고 있다. 인공지능(AI) 모델은 추출된 유전체 데이터를 학습·검증해 암 발생 여부와 암종을 동시에 예측하도록 설계됐다.

SCL헬스케어에 따르면 회사의 혈소판 기반 다중 암 조기진단 모델은 2000명 이상의 샘플을 대상으로 한 선행평가에서 13종 암 기준 암 검출 정확도 91% 이상을 기록했다. 암종 예측 정확도는 평균 70% 수준으로 나타났다.

회사 측은 초기 암 단계인 1·2기에서 평균 84% 이상의 조기 진단 성능을 보였다고 설명했다. 다만 해당 수치는 회사가 진행한 모델 선행평가 결과로, 향후 추가 검증과 임상적 유효성 확인이 필요하다.

SCL헬스케어는 이번 지원사업을 통해 암 검출 및 암종 예측 AI 기술을 고도화하고 검증 데이터의 신뢰도를 높일 계획이다. 회사는 관련 기술에 대해 국내 특허를 출원 중이며 해외 특허 출원도 추진하고 있다.

회사는 기술 개발 결과를 국제학술지에 발표하고, 향후 검진상품으로 개발해 다중 암 조기진단 서비스로 제공하는 방안도 추진한다는 방침이다.

액체생검 암 진단 시장은 연간 2500억원 규모로 제시됐다. 회사 측은 해당 시장이 2035년까지 연평균 약 10% 성장할 것으로 전망하고 있다. 최근 액체생검 기반 MCED 기술 보유 기업들이 자본시장에서 높은 기업가치를 인정받은 사례도 관련 기술에 대한 시장 관심을 높이는 요인으로 거론된다.

SCL헬스케어는 SCL그룹의 데이터 기반 정밀의료 사업을 총괄하는 SCL사이언스의 자회사다. 유전자검사와 동반진단 검사 서비스를 개발·제공하고 있으며 중앙검사실(Central Laboratory)도 운영하고 있다.

회사는 올해 난소암 동반진단 기술과 한국형 대사질환 검사 기술 등을 발표하며 연구개발 활동을 이어가고 있다. SCL사이언스는 단일세포 빅데이터 웨어하우스를 기반으로 연구개발과 사업화를 추진하고 있다.

SCL헬스케어가 속한 SCL그룹은 재단법인 서울의과학연구소(SCL), 하나로의료재단, SCL사이언스, 메디인프라, 큐로직, 바이오푸드랩, 홈즈에이아이 등 헬스케어 계열사를 운영하고 있다.

dconnect@newspim.com