빅웨이브로보틱스, 美 자동화 전시회서 산업용 피지컬 AI 소개

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북미 제조·물류 기업 대상 로봇 운영 플랫폼 공개

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 산업용 피지컬 AI 전문기업 빅웨이브로보틱스가 오는 22일부터 25일까지 미국 시카고 매코믹 플레이스(McCormick Place)에서 열리는 자동화 전시회 'Automate 2026'에 참가한다고 10일 밝혔다.

Automate는 로봇, 머신비전, 산업용 인공지능(AI), 스마트 제조 솔루션 등 자동화 산업 관련 기술과 제품을 소개하는 북미 지역 자동화 전시회다. 글로벌 제조·물류 기업과 자동화 솔루션 공급업체들이 참여해 북미 자동화 시장의 기술 흐름과 수요를 확인하는 행사로 운영된다.

이번 전시회에는 삼성전자 계열 로봇 기업 레인보우로보틱스, 현대차그룹 로봇 전문 계열사 보스턴 다이나믹스, LG전자가 인수한 베어로보틱스, 두산로보틱스 등 국내외 로봇 기업들이 참가한다. 빅웨이브로보틱스는 전시 현장에서 북미 제조·물류 기업을 대상으로 회사 브랜드와 산업용 피지컬 AI 솔루션, 로봇 오케스트레이션 플랫폼 'SOLlink'를 소개할 계획이다.

빅웨이브로보틱스 오토메이트 전시 조감도. [사진=빅웨이브로보틱스]

미국 제조·물류 현장에서는 인력 부족, 생산성 개선 요구, 공급망 재편, 리쇼어링 흐름이 맞물리며 자동화 수요가 확대되고 있다. 다만 고객 현장에 맞는 솔루션 검토, 다양한 로봇과 설비의 통합 구축, 운영·유지보수를 함께 맡을 수 있는 공급 기업은 제한적이라는 게 회사 측 설명이다.

빅웨이브로보틱스는 북미 시장에서 이 같은 수요에 대응하기 위해 국내에서 축적한 자동화 구축 경험과 SOLlink 기반 운영 역량을 제시할 예정이다. 회사는 북미 현지 다수 고객사와 미팅을 진행하며 자동화 도입 가능성과 적용 방안을 검토하고 있다고 밝혔다.

이번 전시에서 빅웨이브로보틱스는 자동화 도입 검토부터 구축, 운영, 유지보수까지 전 과정을 지원하는 원스톱 자동화 서비스를 소개한다. 회사는 국내 제조 현장에서 확보한 자동화 수행 경험과 레퍼런스를 기반으로 현장 진단, 솔루션 검토, 엔지니어링 구축, 운영 관리를 연결하는 자동화 파트너십을 제안할 계획이다.

주요 시연은 ▲비정형 비전 기반 팔레타이징·디팔레타이징 ▲자율이동로봇(AMR) 연계 물류 자동화 ▲조립 공정과 연계한 휴머노이드 기반 제조·분류 공정으로 구성된다.

빅웨이브로보틱스는 이를 통해 물류 이송, 박스 인식 및 적재, 조립 보조, 부품 이송, 완제품 분류 등 제조·물류 현장에서 활용되는 자동화 공정을 중심으로 시연을 진행할 예정이다.

모든 시연은 자체 로봇 운영 플랫폼 SOLlink와 연동된다. SOLlink는 여러 로봇과 설비를 통합 관리하고 생산 현장의 운영 데이터를 실시간으로 연결하는 로봇 오케스트레이션 플랫폼이다. 빅웨이브로보틱스는 이를 통해 개별 로봇 단위의 자동화가 아니라 로봇, 설비, 공정, 데이터를 통합 운영하는 방식을 전시 현장에서 소개한다.

김민교 빅웨이브로보틱스 대표는 "Automate 2026은 빅웨이브로보틱스가 보유한 피지컬 AI 기술과 로봇 오케스트레이션 역량을 북미 시장에 소개하는 자리"라며 "현지 제조·물류 고객과의 접점을 확대하고 북미 시장 진출 기반을 마련하겠다"고 말했다.

빅웨이브로보틱스는 이번 전시 참가를 계기로 북미 제조·물류 고객 발굴과 현지 파트너십 확대를 추진한다. 회사는 로봇 오케스트레이션 기반 운영 솔루션 공급을 확대해 북미 시장 내 사업 기반을 강화할 계획이다.

한편 빅웨이브로보틱스는 지난 5월 4일 증권신고서를 제출하고 코스닥 상장 공모 절차를 진행 중이다.

dconnect@newspim.com