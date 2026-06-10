콘진원, 브라질서 K콘텐츠 비즈위크…수출상담액 109억

AI 핵심 요약beta
- 한국콘텐츠진흥원 브라질비즈니스센터가 5월 26일부터 30일까지 리우에서 비즈위크를 개최했다
- 10개 국내 기업이 75개사와 195건 수출상담을 진행해 713만달러 성과와 MOU 12건을 올렸다
- K-팝·드라마를 넘어 애니·웹툰·게임·교육 등으로 K-콘텐츠 관심이 확대되며 중남미 시장 진출 가능성을 확인했다
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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 한국콘텐츠진흥원 브라질비즈니스센터가 지난 5월 26일부터 30일까지 브라질 리우데자네이루에서 개최한 '2026 브라질 K-콘텐츠 비즈위크'에서 수출상담 195건, 수출상담액 및 계약체결액 713만 달러(약 109억 원)의 성과를 거뒀다.
센터 개소 이후 처음으로 추진된 이번 행사에는 KBS미디어, MBC아메리카, SBS스튜디오S, 하이브, CJ ENM 등 국내 콘텐츠기업 10개사가 참가했다. 브라질·아르헨티나를 비롯한 중남미 지역 바이어 75개사와 일대일 수출상담 195건을 진행했으며, 공동제작·콘텐츠 배급·IP 라이선싱 분야에서 MOU 12건을 체결했다.
콘진원은 행사 기간 이틀은 자체 수출상담회로 운영하고, 나머지는 리우 크리에이티브 콘퍼런스(Rio2C) 및 현지 콘텐츠협회와 연계한 프로그램으로 진행해 상담 성과를 높였다.
눈에 띄는 것은 K-콘텐츠 관심 영역의 확대다. 기존 K-팝·K-드라마 중심의 한류에서 벗어나 애니메이션, 웹툰, 게임, 교육형 콘텐츠로 관심이 넓어지고 있는 흐름이 이번 행사에서 확인됐다. '뽀로로' IP를 보유한 아이코닉스, 애니메이션·캐릭터 기업 핑고엔터테인먼트, 교육 콘텐츠 전문기업 그래피직스, 아동·가족 콘텐츠 기업 키즈캐슬 등이 참여해 현지 바이어들과 활발한 상담을 벌였다. 현지 언론도 이번 행사를 한류가 문화적 관심을 넘어 실질적 사업 협력으로 확장되는 사례로 평가하며 비중 있게 전했다.
콘진원 브라질비즈니스센터 박웅진 센터장은 "브라질은 중남미 최대 콘텐츠 시장이자 K-콘텐츠 확산을 위한 전략적 거점"이라며 "이번 행사를 통해 애니메이션, 교육 콘텐츠 등 다양한 분야의 K-콘텐츠가 현지 사업으로 확장될 가능성을 확인했다"고 말했다. 이어 "현지 핵심 기관 및 산업계와의 협력을 강화해 국내 기업의 브라질·중남미 시장 진출을 지속 지원하겠다"고 밝혔다.
fineview@newspim.com