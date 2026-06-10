현실 연애 리얼리티…디즈니+ '연애전쟁' 23일 공개

AI 핵심 요약beta
- 디즈니+가 23일 연애 리얼리티 '연애전쟁'을 공개했다.
- 이효리·서장훈·김희철이 위기 커플을 대신 협상하며 연애 솔루션을 제시한다.
- 결혼 앞둔 커플 등 다양한 연애 고민을 다루며 총 20편이 매주 화요일 공개된다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 디즈니+가 오는 23일 '연애전쟁' 공개 확정과 함께 메인 포스터를 공개했다.
23일부터 디즈니+에서 매주 화요일에 공개되는 '연애전쟁'은 자타공인 연애고수 이효리, 서장훈, 김희철이 이별 직전의 끝장 커플들을 직접 만나 대신 협상하고 결판을 내주는 연애 리얼리티 프로그램이다.
연예계 대표 직설러 이효리, 서장훈, 김희철이 위기의 커플들을 대신해 대리 협상에 나서며 현실적인 고민과 갈등에 어떤 연애 솔루션을 선보일지 기대를 높인다. 먼저 이효리는 특유의 솔직함과 공감 능력으로 출연자들의 진짜 속마음을 끌어내고, 때로는 직설적인 쓴소리와 따뜻한 위로를 오가며 현실적인 조언을 전한다. 서장훈은 다수의 상담 프로그램을 통해 쌓아온 경험을 바탕으로 문제의 핵심을 짚어내는 날카로운 분석과 적재적소의 조언으로 연애 카운슬링의 진수를 선보인다. 김희철은 특유의 재치 있는 입담으로 커플 사이의 문제를 예리하게 관통하며 유쾌한 재미를 더한다.
뿐만 아니라 결혼을 앞두고 위기를 맞은 커플, 이별과 재회를 반복하는 커플은 물론 갑을 관계의 커플, 집착형과 회피형의 연애 등 다양한 현실 연애 고민을 다룬다. 누구나 한 번쯤 겪어봤을 법한 고민부터 독특한 관계의 갈등까지 폭넓게 다루며 공감대를 형성하는 한편, 현실 커플들의 전쟁 같은 연애사와 세 연애 멘토들의 공감과 팩트를 오가는 중재 과정이 시청자들의 과몰입을 유발할 것으로 기대를 모은다.
현실 커플들의 전쟁 같은 연애사와 이효리, 서장훈, 김희철의 거침없는 연애 카운슬링이 펼쳐질 '연애전쟁'은 23일부터 매주 화요일 디즈니+에서 공개되며, 총 20개의 에피소드로 만나 볼 수 있다.
moonddo00@newspim.com