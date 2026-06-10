GM, V2G 기술로 전기차 에너지 생태계 확장

AI 핵심 요약beta
- GM은 9일 미국 샌프란시스코에서 전동화·에너지 전략을 발표했다
- V2G 기술과 공공 충전 통합 서비스 '에너지 패스'를 통해 충전·결제를 단순화했다
- 나트륨 이온·세컨드라이프 배터리 ESS로 가정·상업용 통합 에너지 생태계를 구축한다
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 제너럴 모터스(GM)가 전기차와 전력망을 연계하는 V2G(Vehicle-to-Grid) 기술을 중심으로 에너지 생태계를 확장한다.
GM은 9일 미국 샌프란시스코에서 'GM Empower' 행사를 열고 전동화 및 에너지 기술 전략을 발표했다. V2G 기술과 공공 충전 통합 서비스 '에너지 패스', 에너지저장장치(ESS) 관련 내용이 주요 안건이었다.
스털링 앤더슨 GM 글로벌 제품 부문 수석 부사장은 "모빌리티, 컴퓨팅, 글로벌 에너지 인프라의 관계를 새롭게 봐야 할 시점"이라며 "그리드 스케일 저장과 전기차 기반 분산형 에너지 자원을 활용해 전력망 부담을 완화하겠다"고 말했다.
에너지 패스는 미국과 캐나다 내 GM 브랜드 앱에서 공공 충전 검색, 이용, 결제를 통합 관리하는 서비스다. 기존의 복잡한 공공 충전 과정을 단순화했다.
상업용 에너지 분야에서는 차세대 나트륨 이온 배터리와 세컨드 라이프 배터리를 활용해 에너지 저장 기술을 확대하고 있다. GM은 가정용 에너지 시스템, 공공 충전, 상업용 ESS를 연결하는 통합 에너지 생태계 구축으로 전동화의 가치를 차량 밖으로 확장할 방침이다.
y2kid@newspim.com