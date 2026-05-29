GM 한국사업장 고객센터 23년 연속 KSQI 우수 선정

AI 핵심 요약beta
- GM 한국사업장 고객센터가 29일 KSQI에서 23년 연속 우수 콜센터로 선정됐다
- 고객센터는 연간 11만건 상담을 처리하며 경력 상담사·모니터링·빅데이터 분석 등으로 상담 품질을 관리했다
- 카카오톡·유튜브·홈페이지 등 온라인 채널을 확대했고 유튜브 '쉐보레 등대'는 약 560만 조회수를 기록했다
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 제너럴 모터스(GM) 한국사업장 고객센터가 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관하는 '2026 한국산업 서비스품질 지수(KSQI)'에서 23년 연속 우수 콜센터로 선정됐다.
2004년 조사 시작 이래 매해 우수 콜센터로 인정받은 것이다. 고객센터는 수신 여건, 고객맞이, 상담태도, 업무처리, 종료태도 등 모든 평가 항목에서 높은 점수를 받았다.
지난해 고객센터는 약 11만 건의 고객 상담 콜을 접수했다. 이 중 대부분이 쉐보레 브랜드 및 제품 관련 상담이었다.
전체 상담원의 60%가 3년 이상의 경력을 보유하고 있다. 매월 상담사별 모니터링을 강화하고 우수 상담사에게 인센티브를 지급하는 방식으로 상담 품질을 유지하고 있다. 빅데이터를 기반으로 상담 내역을 분석해 서비스 수준을 개선하고 있으며, 고객센터 이용 고객을 대상으로 매월 만족도 조사를 실시하고 있다.
고객 불만은 관련 사업 부서에 신속히 전달하고 관리하는 시스템을 구축했다.
온라인 채널도 확대 중이다. 카카오톡, 유튜브, 홈페이지 상담 등을 통해 고객 서비스를 제공하고 있다. 유튜브 채널 '쉐보레 등대'는 차량 사용법과 기능 활용법을 소개하는 약 1150개의 영상을 업로드해 누적 조회 수 약 560만뷰를 기록했다.
y2kid@newspim.com