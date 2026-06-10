이철우 "정부·여당, 선거 때 약속한 행정통합 추진하라"

"TK통합, 대구시의회·경북도의회 공식 찬성사항"

[안동=뉴스핌] 남효선 기자 = 이철우 경북도지사가 "정부는 선거 때 약속한 행정통합을 추진하라"며 이재명 대통령과 정면으로 각을 세웠다. 그러면서 이 지사는 "2028년 총선과 함께 임기 2년의 통합 대구경북특별시장 선출, 시·도의원직 승계" 등 TK 행정통합의 구체적 방향을 제시했다.

이철우 경북도지사[사진=뉴스핌DB]2026.06.09 nulcheon@newspim.com

이 지사의 이번 구체적 행정통합 방안 제시는 이 대통령이 지난 8일 취임 1주년 기자회견을 통해 '다음 지방선거까지 행정 통합은 사실상 불가능하다'고 밝힌 후에 나온 것이어서 사실상 이 대통령의 언급에 정면으로 대응한 것으로 풀이된다.

이 도지사는 이날 자신의 페이스북을 통해 "이 대통령이 사실상 대구경북 행정 통합을 자신의 임기 안에 추진하지 않겠다고 선언한 것"이라며 "며칠 전까지 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보, 오중기 경북도지사 후보는 2028년 대구경북특별시 설치를 말했다. 선거가 끝나자 '현실적으로 불가능하다'는 이 대통령에게 묻지 않을 수 없다"고 직격했다.

이 도지사는 또 "선거 때는 다 해줄 것처럼 말하며 표를 달라고 하더니 선거가 끝나자마자 대통령이 직접 어렵다고 말하는 것이 대구경북 시도민을 대하는 집권 여당의 태도냐"며 강하게 반문했다.

이 도지사는 "어떤 정책도 100% 찬성 속에서 추진되지는 않는다"며 "행정 통합은 대구시의회와 경북도의회가 공식적으로 찬성한 사안으로 일부 반대와 우려가 있다는 이유로 전체 흐름을 멈춰 세워서는 안 된다"고 거듭 'TK 행정통합 당위론'을 강하게 밝혔다.

이철우 경북도지사의 페북 갈무리.[사진=뉴스핌DB] 2026.06.09 nulcheon@newspim.com

이 도지사는 "2028년 통합을 추진하면서 초대 대구경북특별시장만 2년 임기로 선출하면 된다"고 강조하고 "기초의원과 광역의원은 의원직을 승계해 2030년까지 임기를 보장하고, 2030년에 전체 지방선거를 정상적으로 치르면 된다"며 구체적 방안도 제시했다.

이철우 경북지사는 최근 이재명 대통령이 고향인 안동에서 일본 총리와 정상회담을 가진 점을 언급하고 "고향 분들이 우리 지역 출신 대통령을 자랑할 수 있도록 대구경북 통합을 도와주시리라 믿는다"고 덧붙였다.

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