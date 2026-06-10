전국 광역단체장 6월 10일 일정

AI 핵심 요약beta
- 이철우 경북도지사가 10일 자치경찰정책과장 임용장 수여식 등 공식 일정을 소화했다.
- 각 시도지사들은 본회의, 개회식, 인터뷰, 자살예방센터 방문 등 지역 현안 관련 일정을 진행했다.
- 일부 지자체장은 공식 일정 없이 통상업무나 연가 등으로 일정을 이어갔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲이철우 경북도지사
- 자치경찰정책과장 임용장 수여식(09:10 접견실)
- 제24회 대통령기 전국노인 게이트볼대회 개회식(11;20 영주시민운동장)
- 2026년 경북 530 한국장데이 개회식(13:30 스탠포드호텔 안동)
- 2026년 마을순찰대 안전경북 결의 및 역량강화 교육(16:00 동락관 공연장)
▲김영환 충북지사
-언론사 인터뷰(10:00 여는마당)
▲김관영 전북지사
-도의회 본회의 개회 (14:00 본회의장)
▲김영록 전남지사
- 전남도의회, 제399회 임시회 제1차 본회의(09:00 본회의장)
▲행정 1부지사
- 경기도 자살예방센터 방문(국무총리 16:00)
▲김태흠 충남지사
-제368회 도의회 정례회 제1차 본회의(14:00 본회의장)
▲김진태 강원도지사
-공식일정 없음
▲강기정 광주시장
- 공식 일정 없음
▲박형준 부산시장
- 통상일정
▲박완수 경남지사
- 재청
▲김정기 대구광역시장 권한대행
-통상업무
▲ 유정복 인천시장
- 통상업무
▲김동연 도지사
- 통상업무
▲행정 2부지사
- 연가(6.8~12)
▲경제부지사
- 통상업무
▲이장우 대전시장
-외부 일정 없음
▲최민호 세종시장
-외부 일정 없음
[전국 종합=뉴스핌]
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