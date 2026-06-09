여자축구대표팀, 연장 승부 끝에 대만에 5-3 승리... 동아시안컵 본선 진출

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 신상우 감독이 이끄는 한국 여자 축구대표팀이 연장 혈투 끝에 대만을 꺾고 동아시아 정상 수성을 향한 첫 관문을 통과했다.

한국은 9일(한국시간) 괌 축구협회 트레이닝센터에서 열린 2026 동아시아축구연맹(EAFF) E-1 챔피언십 예선 결승에서 대만을 상대로 연장 접전 끝에 5-3 승리를 거뒀다.

[서울=뉴스핌] 여자축구대표팀이 9일 열린 2026 동아시아축구연맹(EAFF) E-1 챔피언십 예선 결승에서 대만을 5-3으로 제압했다. [사진 = KFA] 2026.06.09 wcn05002@newspim.com

앞서 괌을 5-0, 마카오를 13-0으로 대파하며 A조 1위로 결승에 오른 한국은 B조 1위 대만까지 제압하며 예선 우승과 함께 본선 진출권을 획득했다.

이번 승리로 한국은 2028년 중국에서 열리는 E-1 챔피언십 본선 무대에 오르게 됐다. 본선에는 개최국 중국과 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 상위 국가인 일본, 북한이 자동 출전하며, 예선을 통과한 한국까지 총 4개국이 참가한다.

FIFA 랭킹 19위인 한국은 지난해 국내에서 열린 대회 우승팀이지만, 대회 규정상 일본(5위), 북한(11위)에 랭킹이 밀려 예선을 치러야 했다.

한국은 이날 4-2-3-1 포메이션을 가동하며 FIFA 랭킹 40위 대만을 상대했다. 전반전 동안 상대 밀집 수비를 공략하지 못하며 득점 없이 마쳤지만 후반 들어 공격이 살아났다.

후반 시작과 함께 교체 투입된 윤수정(수원FC위민)이 해결사로 나섰다. 윤수정은 후반 6분 선제골을 터뜨리며 균형을 깼고, 불과 2분 뒤에는 김혜리(수원FC위민)가 추가골을 성공시키며 한국이 2-0으로 달아났다.

하지만 대만의 반격도 만만치 않았다. 후반 9분 쉬이윤에게 만회골을 내준 한국은 후반 17분 천진원에게 동점골까지 허용하며 순식간에 2-2 동점을 내줬다.

[서울=뉴스핌] 여자축구대표팀이 9일 열린 2026 동아시아축구연맹(EAFF) E-1 챔피언십 예선 결승에서 대만을 5-3으로 제압했다. [사진 = KFA] 2026.06.09 wcn05002@newspim.com

정규시간 내 승부를 가리지 못한 양 팀은 연장전에 돌입했다. 연장전에서도 치열한 공방전이 이어졌다. 한국은 연장 전반 종료 직전 윤수정이 다시 한 번 골망을 흔들며 3-2로 앞서 나갔다. 그러나 연장 후반 시작과 동시에 리이원에게 동점골을 내주며 또 다시 균형이 맞춰졌다.

결국 승부를 가른 것은 베테랑들의 집중력이었다. 한국은 연장 후반 10분 장슬기(경주 한수원)가 결승골을 터뜨리며 다시 리드를 잡았고, 경기 종료 직전 정유진(현대제철)이 쐐기골을 성공시키며 승부에 마침표를 찍었다.

특히 멀티골을 기록한 윤수정은 공격의 선봉장 역할을 맡으며 승리의 일등공신이 됐다. 장슬기와 정유진도 결정적인 순간 득점포를 가동하며 본선행을 이끌었다.

한때 2골 차 리드를 잡고도 동점을 허용하는 등 쉽지 않은 경기를 펼쳤지만, 한국은 끝까지 집중력을 잃지 않으며 승리를 따냈다.

예선을 통과한 신상우호는 이제 2회 연속 동아시안컵 우승을 향한 도전에 나선다.

wcn05002@newspim.com