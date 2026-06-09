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"시장은 왔다 가도 도시는 남는다"…이장우, 대전 미래 당부

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AI 핵심 요약

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  • 이장우 대전시장이 9일 마지막 확대간부회의를 열어 4년 시정 소회를 밝히고 대전 발전을 당부했다
  • 이 시장은 대전의료원·트램 등 핵심사업의 중단 없는 추진과 도시 지속성·경쟁력 강화를 후임 시정에 주문했다
  • 양자클러스터·우주산업클러스터·반도체 국가산단 등 미래 성장동력 사업의 계승과 철저한 인수인계를 공직자들에게 강조했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"인생서 가장 영광스러운 4년"…민선8기 시정 운영 소회

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 이장우 대전시장이 임기 종료를 앞두고 사실상 마지막 확대간부회의를 열고 지난 4년간의 시정 운영에 대한 소회를 밝혔다. 선거 패배에 대한 언급보다는 대전시정의 연속성과 후임 시정이 이어받아야 할 과제에 무게를 두는 모습이었다.

이 시장은 9일 오전 확대간부회의에서 "정치 현장에 항상 있었기 때문에 개인적으로는 어려움이라 생각하지 않는다"며 "도시를 걱정하는 사람들의 마음이 걱정될 뿐"이라고 말했다.

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 이장우 대전시장이 9일 열린 확대간부회의에서 민선8기 소회를 밝히며 공직자들에게 대전 발전을 당부했다. 2026.06.09 nn0416@newspim.com

이어 "개인적으로는 자유를 얻었다"면서도 "4년간 시장을 하면서 짐이 무거웠다. 그래도 나중에 '일한 시장'으로 남고 싶다는 생각으로 일했다"고 밝혔다.

그는 "한 시대, 한 도시의 일을 해온 것에 대한 보람과 긍지가 있다"며 "4년간 시장이라는 막중한 자리에 있게 된 것은 인생에서 가장 영광스러운 기간이었다"고 회고했다.

특히 이 시장은 임기 말 가장 강조하고 싶은 가치로 '도시의 지속성'을 꼽았다. 그는 "누가 시장을 하는 것이 중요한 게 아니라 이 도시가 어떻게 되는지가 더 중요한 문제"라며 "시장은 왔다 가지만 도시는 영원히 존속해야 하고 미래를 위해 뛰어야 한다"고 말했다.

또 "도시 경쟁력이 강화돼 세계적인 도시로 성장해야 한다"고 덧붙였다. 대전시가 추진해 온 주요 사업들이 시장 교체에 따라 중단되거나 방향이 흔들려서는 안 된다는 메시지로 해석된다.

이 시장은 후임 시장이 이어받을 대전의료원과 도시철도 2호선 트램 사업에 대해 언급했다. 그는 "문제는 항상 시간이 많이 걸린다는 것"이라며 "다음 시장도 고민이 많을 것이다. 대전의료원 사업비도 많이 들고 트램도 계속돼야 하는데 예산은 한정돼 있다"고 말했다.

특히 트램 사업과 관련해선 "내가 시장일 때 끝을 내야겠다고 판단했다"며 사업 추진 과정의 어려움을 언급했다. 이어 "지금도 총사업비 변경이 있어야 할 텐데 내 임기 안에 조정할 것은 어서 해라"며 "어차피 또 해야 한다. 아마 결국 2조 원 가까이 늘지 않겠느냐"고 말했다.

이는 트램 사업이 착공 후에도 총사업비 조정과 재원 확보라는 과제를 안고 있다는 점을 공개적으로 언급한 것으로 풀이된다. 사실상 후임 시장 역시 사업 추진과 예산 확보라는 숙제를 떠안게 될 것이라는 의미다.

미래 성장동력 확보를 위한 과제도 강조했다. 이 시장은 양자클러스터 지정과 관련해 "6월 15일 발표 평가가 예정돼 있는데 잘 챙겨달라"며 "양자과학자의 절반이 대전에 있는데 대전에 클러스터가 있어야 하지 않겠나. 미래 산업을 선도해야 한다"고 말했다.

방위사업청 이전과 우주산업클러스터 지정, 나노·반도체 국가산단 조성 등 민선 8기 동안 추진해 온 첨단산업 육성 정책을 차기 시정에서도 이어가야 한다는 주문으로 읽힌다.

그는 공직자들에게도 철저한 인수인계를 당부했다. 이 시장은 "여러분들이 인수인계를 잘해서 다음 임기가 시작되자마자 즉시 시작될 수 있도록 준비해 달라"며 "이 도시를 위해서"라고 말했다.

이어 "여러분의 헌신적인 노력이 이 도시의 미래라고 생각한다"며 "아마 제 시기가 여러분이 가장 빡세게 일하지 않았을까 생각하는데 나중에는 보람으로 남을 것이다. 추억도 될 것"이라고 격려했다.

끝으로 이장우 시장은 "시작이 있으면 끝이 있다. 아쉬움은 있겠지만 너무 그럴 일은 아니다"라며 "수고 많으셨다"고 웃으며 공직자들에게 마지막 인사를 전했다.

nn0416@newspim.com

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이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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