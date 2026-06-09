곽재선 KG그룹 회장 "향후 5년간 주주환원율 50% 확대"

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'기업 가치 정상화' 그룹 최우선 과제

K Car 인수 축으로 '제조·유통·금융' 연결

"실행 중심 경영으로 시장 과소평가 바로잡을 것"

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 곽재선 KG그룹 회장은 9일 "KG그룹은 향후 5년간 회사 순수익의 50%를 주주환원 할것"이라며 "5년 이후에 더 할수도 있겠지만, 일단 약속한다. 상장회사의 50% 주주환원, 이 약속을 5년간 지속하겠다"고 밝혔다.

곽 회장은 이날 서울 여의도에서 열린 'KG그룹의 지속 가능한 미래 성장 청사진과 상장 계열사의 가치 제고를 위한 중장기 밸류업 로드맵' 발표에서 이같이 언급했다.

곽 회장은 "이번 간담회는 그룹의 실적과 재무 건전성에 비해 시장에서 현저히 평가절하된 현 국면을 정면 돌파하고, 명확한 수치에 기반한 중장기 성장을 가시화하기 위해 마련했다"고 설명했다.

곽재선 KG그룹 회장이 9일 서울 여의도에서 기자간담회를 하는 모습 [사진=정탁윤 기자]

우선 KG그룹은 현재 그룹 상장 계열사들이 달성하고 있는 견고한 실적과 재무 건전성에 비해 시장 가치가 충분히 반영되지 못하고 있다고 판단, '기업가치 정상화'를 그룹의 최우선 경영 과제로 추진하기로 했다.

이를 위해 각 상장 계열사는 ▲선제적 배당을 통해 5년간 총주주환원율 50% 확대 ▲자사주 정책 강화를 포함한 예측 가능한 주주 친화 정책 명문화 ▲수익성 중심의 체질 개선 ▲시장 친화적 상시 IR 활동 등을 전방위적으로 실행한다.

특히 단기적인 외형 성장보다 철저하게 현금흐름과 수익성에 초점을 맞춘 내실 경영을 통해 주주와 성과를 온전히 공유하는 투명한 거버넌스를 정착시킬 방침이다.

또 K Car 인수 이후의 모빌리티 전략도 구체화됐다. KG그룹은 독자적인 완성차 제조 역량을 가진 KG 모빌리티와 국내 최대 중고차 온·오프라인 유통망을 보유한 K Car는 물론 결제 및 핀테크 경쟁력을 갖춘 KG 이니시스·KG 파이낸셜과의 역량을 하나로 결합한다는 계획이다.

곽 회장은 "K Car 인수는 단순한 사업 확대가 아니라 그룹 미래 성장 전략의 핵심 축으로써 제조와 유통, 금융과 결제를 연결해 새로운 성장 모델을 만들고 글로벌 시장에서도 경쟁력을 확보하겠다"고 설명했다.

이를 통해 신차 제조부터 중고차 유통, 자동차 금융, 결제에 이르기까지 고객 생애주기전반을 관통하는 국내 유일의 '독점적 통합 모빌리티 생태계'를 구축할 방침이다. 그룹 내 수직계열화를 구축함으로써 경쟁사들이 모방할 수 없는 강력한 시너지와 새로운 캐시카우를 창출, 미래 모빌리티 시장을 선도한다는 전략이다.

곽 회장은 "기업가치는 화려한 수식어가 아닌 결국 실적과 주주들과의 소통으로 평가받는 것"이라며, "그동안 위기의 기업들을 살려내며 견고하게 성장해 온 KG의 DNA를 바탕으로, 이제는 외형적 확장을 넘어 내재적 가치를 극대화하는 '실행 중심의 경영'을 통해 시장의 과소평가를 바로잡겠다"고 강조했다.

tack@newspim.com