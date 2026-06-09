GH, 공정하고 투명한 업무수행과 준법경영 강화 의지 선언

AI 핵심 요약beta
- 경기주택도시공사(GH)는 9일 공정거래 자율준수 프로그램 선포식을 열고 준법경영 강화를 선언했다
- GH는 토지보상·건설계약·입주자 모집 등에서 공정거래 법규 준수를 위한 체계적 자율준수 시스템을 구축하겠다고 했다
- GH는 이종선 부사장을 자율준수관리자로 임명하고 공정거래 생태계 구현과 준법문화 확산에 앞장서겠다고 했다
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기주택도시공사(GH)는 9일 수원 본사에서 '공정거래 자율준수 프로그램'(CP, Compliance Program) 선포식 및 자율준수관리자 임명식을 열고 공정하고 투명한 업무수행과 준법경영 강화 의지를 대내외에 선언했다고 밝혔다.
'공정거래 자율준수 프로그램'은 기업이 스스로 공정거래 관련 법규를 준수하기 위해서 자체적으로 제정 운영하는 교육, 감독 등 내부준법시스템을 말한다.
GH는 도시개발공사 사업 특성상 토지보상, 건설·용역 계약, 입주자 모집 등 다양한 거래관계에서 공정거래 법규 준수가 중요한 만큼 실질적이고 체계적인자율준수 시스템을 마련해 공정거래 문화를 선도하겠다는 방침이다.
이를 위해 GH는 이종선 부사장을 CP 총괄책임자인 '자율준수관리자'로 임명했다.
김용진 GH 사장은 "공정거래 자율준수 프로그램은 우리 공사 조직문화로서 지속적으로 발전시켜야 할 시스템"이라며 "모든 임직원의 자율준수 노력을 통해 공정거래 생태계 구현과 준법문화 확산에 앞장서겠다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com