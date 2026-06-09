부산환경단체 "엄궁대교 임시 물양장 불법 사용 즉각 중단하라"

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보호종 서식지 훼손 문제 제기

부산시, 공사 중단 약속 불이행

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산 시민단체가 보호종 서식지 훼손 등을 문제 삼아 부산시를 비판하고 나섰다.

낙동강하구지키기전국시민행동은 9일 오전 부산시청 광장에서 기자회견을 열고 "엄궁대교 임시 물양장 불법 사용을 즉각 중단하라"고 촉구했다.

낙동강하구지키기전국시민행동이 9일 오전 부산시청 광장에서 엄궁대교 임시 물양장 불법 사용 중단을 촉구하는 긴급기자회견을 하고 있다.[사진=낙동강하구지키기전국시민행동] 2026.06.09

이들은 "부산시가 환경영향평가를 통해 물양장 위치를 정한 이후 법정보호종 서식지가 확인되자 별도 조사나 재협의 없이 위치를 변경했다"면서 "변경된 부지에서도 보호종 서식이 확인돼 낙동강유역환경청이 공사 중지를 요청했으며 부산시 역시 공사 중단 입장을 밝힌 바 있다"고 설명했다.

그러면서도 "부산시가 공사 중지 약속을 이행하지 않았다"고 주장하며 "현장에서 차량과 인력 출입이 이어졌고 물양장 사용과 공사가 지속됐다. 보호종 출현 시기에 차단막 설치 공사가 진행돼 서식지 훼손과 단절을 초래했다"고 직격했다.

환경당국의 대응에 대해서도 비판했다. 이들은 "공사 중지 요청 이후에도 공사가 이어졌음에도 추가 조치가 없었다"며 "낙동강하구 일대 교량 건설과 관련해 대저대교와 엄궁·장낙대교 노선이 겨울철새 주요 서식지를 통과한다. 기존 대안노선 검토 약속이 지켜지지 않았다"고 날 센 각을 세웠다.

이들은 이날 물양장 사용 즉각 중단, 차단막 철거 및 훼손 서식지 복구, 관련 경위 공개와 책임자 조치, 교량 원안노선 공사 중단과 대안노선 채택, 환경영향갈등조정협의회 참여 등을 부산시에 요구했다.

환경당국에는 공사 중단과 서식지 복구, 공동조사 등을 촉구했다.

ndh4000@newspim.com