주민 손으로 차리는 돌봄 밥상…행안부, 전국 17곳 '온마을 돌봄밥상' 운영

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관악구·정선군 등 선정…최대 8000만원 지원해 지역 돌봄 거점 조성

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 사회적 고립 문제를 해소하고 지역공동체 회복을 지원하기 위해 주민 주도형 돌봄 사업인 '온마을 돌봄밥상'을 본격 추진한다.

행정안전부는 '온마을 돌봄밥상' 공모사업 심사를 거쳐 전국 17개 지방자치단체를 최종 선정했다고 9일 밝혔다.

온마을 돌봄밥상 사업은 주민들이 직접 참여하는 먹거리 나눔과 돌봄 활동을 통해 사회적 안전망을 강화하고, 인구 감소와 공동체 약화 문제를 겪는 지역의 활력을 높이기 위해 마련됐다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

행안부는 최근 1인 가구 증가와 사회적 관계 단절, 경제적 어려움 등으로 사회적 고립 문제가 심화됨에 따라 마을 단위 공유주방 조성과 주민자치회 중심의 돌봄 활동을 지원하는 공모사업을 추진했다.

선정된 지역은 서울 관악구를 비롯해 부산 동구, 인천 옹진군, 광주 동구, 경기 가평군, 강원 정선군, 충북 괴산군, 충남 논산시·당진시·서천군, 전북 진안군, 전남 곡성군·보성군·해남군, 경북 예천군, 경남 하동군·합천군 등 총 17곳이다.

이들 지자체는 지역 여건에 맞는 공유주방을 중심으로 반찬 나눔, 건강·영양 상담, 심리 상담 연계 등 다양한 돌봄 서비스를 제공할 계획이다.

행안부는 사업 추진을 위해 지자체별로 최대 8000만원의 특별교부세를 지원한다. 주민들이 함께 모여 식사를 준비하고 소통할 수 있는 지역 거점 공간 조성을 뒷받침할 예정이다.

사업은 이달부터 2029년 6월까지 3년간 운영된다. 주민자치회 등 마을공동체가 사업을 주도적으로 기획·운영하고 지방정부는 행정적 지원과 사업 총괄을 맡는 방식으로 추진된다.

구본근 행정안전부 스마트복지안전공동체추진단장은 "온마을 돌봄밥상 사업이 단순한 먹거리 지원을 넘어 주민 간 관계를 회복하고 사회적 고립을 예방하는 지역 돌봄의 성공 모형으로 자리 잡을 수 있도록 적극적으로 돕겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com