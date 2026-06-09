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[LPGA] 임진희·이소미, '팀 대회' 다우 챔피언십 2연패 도전

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  • 임진희와 이소미가 11일부터 미국서 다우 챔피언십 타이틀 방어에 나선다.
  • 이번 대회는 포섬·포볼 혼합 방식 팀전으로, 두 선수는 대회 첫 2연패·통산 2승에 도전한다.
  • 넬리 코르다-코완, 김효주-최혜진 등 강력한 팀들이 가세해 우승 경쟁이 치열해졌다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

US여자오픈 우승 코르다, 4년 만에 출전…절친 코완과 짝이뤄
김효주, 최혜진과 호흡...윤이나-김아림, 고진영-하타오카도 주목

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 임진희와 이소미가 '팀 대회'에서 생애 첫 타이틀 방어에 나선다.

두 선수는 오는 11일(한국시간)부터 사흘간 미국 미시간주 미들랜드의 미들랜드 컨트리클럽(파70)에서 열리는 미국여자프로골프(LPGA) 투어 다우 챔피언십(총상금 330만 달러)에 출격한다. 다우 챔피언십은 LPGA 투어에서 유일하게 선수 2명이 조를 이뤄 경쟁하는 이색 대회다.

경기 방식은 라운드별로 다르다. 1, 3라운드는 공 하나를 두 선수가 번갈아 치는 '포섬' 방식으로 진행된다. 2, 4라운드는 각자의 공으로 플레이한 뒤 더 좋은 스코어를 팀 성적으로 채택하는 '포볼' 방식이다. 총 144명의 선수가 2명씩 짝을 이뤄 치열한 샷 대결을 벌인다.

임진희와 이소미는 지난해 이 대회에서 마지막 날 연장전 끝에 렉시 톰프슨-메건 캉 조를 누르고 정상에 올랐다. 당시 나란히 LPGA 투어 통산 첫 우승의 감격을 누렸다. 한국 선수 조가 이 대회에서 우승한 것은 이들이 최초다. 지난 2019년 대회 창설 이후 아직 대회 2연패나 통산 2승을 기록한 선수는 없다. 임진희와 이소미가 대회 역사상 첫 '타이틀 방어'라는 대기록에 도전장을 던졌다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2025년 다우 챔피언십 우승자 임진희(왼쪽)와 이소미. [사진=LPGA] 2026.06.09 psoq1337@newspim.com

다만 올해는 지난해보다 우승 경쟁이 한층 더 치열할 전망이다. 직전 메이저 대회인 US여자오픈을 석권한 세계랭킹 1위 넬리 코르다가 출전한다. 올 시즌 8개 대회에서 우승 4회, 준우승 3회를 기록하며 압도적인 기량을 뽐내고 있는 코르다는 '절친' 올리비아 코완과 짝을 이뤄 시즌 5승을 정조준한다. 아직 LPGA 투어 우승이 없는 파트너 코완에게 첫 승을 선물하겠다는 각오다.

한국 선수들의 조합도 눈길을 끈다. 세계랭킹 3위 김효주는 '롯데 식구' 후배인 최혜진과 손을 잡았다. 올 시즌 국내외 무대에서 3승을 거두며 물오른 감각을 자랑하는 김효주와 꾸준한 성적에도 아직 우승이 없는 최혜진의 시너지가 기대를 모은다. 이 밖에도 김아림-윤이나, 주수빈-안나린, 그리고 동명이인 조합인 이정은5-이정은6 등이 짝을 이뤄 한국인 우승 합작을 노린다.

이색 참가자들도 코트를 달군다. 통산 31승의 '65세 베테랑' 줄리 잉크스터가 오랜 멘티인 에인절 인과 호흡을 맞춰 올 시즌 첫 출전에 나선다. 일본의 쌍둥이 자매 이와이 아키에-이와이 지사토와 태국의 '챔피언 자매' 모리야-에리야 쭈타누깐도 출격 준비를 마쳤다. 

psoq1337@newspim.com

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얌체 체납차량 번호판 뗀다 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 9일 25개 자치구, 경찰청, 한국도로공사와 함께 자동차세·과태료, 고속도로 통행료를 상습적으로 납부하지 않으면서 고속도로를 이용하는 비양심 체납 차량에 대해 대대적인 단속을 실시한다. 합동 단속은 서울 진입로 톨게이트 고정 단속과 서울시 전역에서 이동 단속을 병행하며, 관계기관의 체납정보와 행정력을 결집하고 총 180여 명 인력과 차량 40대를 동원해 동시에 진행된다. 톨게이트 합동단속 [사진=서울시] 서울시에서는 38세금징수과 조사관뿐만 아니라 주차계획과 단속원, 자치구 영치 담당자가 참여한다. 번호판 판독기 탑재 차량 38대, 경찰 순찰차 1대, 견인차 1대 등이 투입된다. 단속대상은 2회 이상 자동차세 체납 차량, 속도·신호위반 과태료 30만원 이상인 차량, 고속도로 통행료 20회 이상 미납 등 상습적 체납 차량 등이다. 서울시에 등록된 자동차는 2026년 4월 말 기준 약 316만 대며, 이중 자동차세를 체납한 차량은 16만 대(5.1%), 체납액은 391억 원으로 확인됐다. 버스전용차로 위반 과태료 체납 차량은 체납액 30만원 이상, 60일 초과 기준 약 4300여 대고, 체납액은 34억 원에 이른다. 과속·신호 위반 등으로 발생한 서울경찰청 교통과태료 누적 체납액은 1925억 원(2025년 12월말 기준)에 달하고, 최근 5년간 고속도로 통행료 미수납액은 291억 원에 이른다. 상습 체납 차량에 대해서는 10배의 부가 통행료를 징수하고 있다. 단속 현장에서 체납 차량이 적발될 경우 시민들의 준법의식을 높이고 자발적인 납부문화를 확산하기 위해 우선 납부를 독려하고, 납부가 이루어지지 않으면 즉시 번호판을 영치하거나 차량을 견인할 예정이다. 서울시는 고액·상습 체납차량에 대해서는 지방세징수법 제56조·제71조에 따라 강제 견인 후 공매처분한다.  이번 단속에 참여한 관계자들은 "교통 법규 위반으로 부과된 과태료와 고속도로 이용에 따른 통행료는 반드시 납부해야 하는 금액"이라며 "과태료와 통행료를 제때 납부하는 것이 도로의 안전과 질서를 지키는 기본이라는 인식이 시민들에게 널리 자리잡기를 바란다"고 밝혔다.  박경환 서울시 재무국장은 "납세는 대한민국 국민이라면 누구나 지켜야 할 의무이자 사회적 책임이다. 성실하게 세금납부를 하는 시민이 상대적 박탈감을 느끼지 않도록 적극적인 체납징수활동을 펼치겠다"고 전했다.  kh99@newspim.com 2026-06-09 06:00
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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