전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.07 (일)
KYD 디데이
스포츠 해외스포츠

속보

더보기

[LPGA] 김세영, US오픈 3R 코르다와 공동 선두... 전인지도 1타 차 공동 3위

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 김세영이 7일 US여자오픈 3라운드에서 공동 선두에 올라 코르다와 챔피언조에서 우승을 다투게 됐다.
  • 전인지는 중간합계 5언더파 공동 3위로 선두에 1타 뒤진 채 통산 두 번째 US여자오픈 우승에 도전한다.
  • 유현조 등 다른 한국 선수들도 상위권에 포진해 최종 라운드에서 우승 경쟁 가세를 노리고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 김세영과 전인지가 미국여자프로골프(LPGA) 투어 시즌 두 번째 메이저 대회인 US여자오픈 우승컵을 놓고 세계랭킹 1위 넬리 코르다와 마지막 승부를 펼치게 됐다.

김세영은 7일(한국시간) 미국 캘리포니아주 퍼시픽 팰리세이즈의 리비에라 컨트리클럽(파71)에서 열린 제81회 US여자오픈 3라운드에서 버디 5개와 보기 2개를 묶어 3언더파 68타를 기록했다.

[캘리포니아 로이터=뉴스핌] US오픈 3라운드 공동 1위에 오른 김세영. 2026.06.07 wcn05002@newspim.com

중간합계 6언더파 207타를 적어낸 김세영은 세계랭킹 1위 넬리 코르다(미국)와 공동 선두에 올라 최종 라운드 챔피언조에서 우승 경쟁을 벌이게 됐다.

이번 대회 첫날 공동 2위로 출발한 김세영은 2라운드에서 공동 3위로 한 계단 내려갔지만, 3라운드에서 다시 선두권으로 도약하며 우승 가능성을 키웠다.

LPGA 투어 통산 13승을 기록 중인 김세영은 2020년 여자 PGA 챔피언십 우승 이후 메이저 대회 정상에 오르지 못했다. 최근 우승은 지난해 10월 BMW 레이디스 챔피언십이다. 이번 대회에서 우승할 경우 약 5년 8개월 만에 메이저 두 번째 우승이자 통산 14승을 달성하게 된다.

이날 김세영은 안정적인 티샷을 앞세워 경기를 운영했다. 페어웨이를 단 두 차례만 놓칠 정도로 드라이버 샷이 안정적이었다.

파 행진을 이어가던 김세영은 5번 홀(파4)에서 약 2.5ｍ 버디 퍼트를 성공시키며 첫 버디를 낚았다. 이어 6번 홀(파3)에서도 연속 버디를 기록하며 상승세를 탔다.

8번 홀(파4)에서 보기를 범해 전반을 1언더파로 마쳤지만 후반 들어 다시 집중력을 발휘했다. 10번 홀(파4)과 12번 홀(파4)에서 각각 버디를 추가하며 선두권 경쟁에 뛰어들었다.

[캘리포니아 로이터=뉴스핌] US오픈 3라운드 공동 1위에 오른 김세영. 2026.06.07 wcn05002@newspim.com

15번 홀(파4)에서는 두 번째 샷이 러프로 향하면서 보기를 기록했지만, 17번 홀(파5)에서 버디를 잡아내며 다시 타수를 만회했다. 결국 코르다와 공동 선두로 3라운드를 마무리했다.

김세영은 경기 후 "어제보다 날씨가 따뜻해 경기하기가 수월했다"라며 "메이저 대회 우승을 한 지 오래됐기 때문에 긴장도 되지만 인내심을 가지고 내가 할 수 있는 것에 집중하겠다"라고 말했다.

2015년 이 대회 우승자인 전인지도 선두권을 유지하며 통산 두 번째 US여자오픈 우승에 도전한다.

전인지는 이날 이글 1개, 버디 2개, 보기 2개를 묶어 2언더파를 기록했다. 중간합계 5언더파 208타를 작성한 그는 제니퍼 컵초(미국)와 함께 공동 3위에 이름을 올렸다. 공동 선두와는 단 한 타 차다.

특히 전인지는 1번 홀(파5)에서 이글을 잡아내며 단숨에 선두권 경쟁에 뛰어들었다. 이후 9번 홀에서 보기를 기록했지만 11번 홀(파5)과 12번 홀(파4)에서 연속 버디를 낚으며 다시 흐름을 가져왔다.

16번 홀(파3)에서는 티샷이 벙커와 그린 사이 턱에 걸리는 어려운 상황을 맞았지만 침착하게 위기를 수습하며 보기로 막아냈다.

[캘리포니아 로이터=뉴스핌] US오픈 3라운드 공동 1위에 오른 김세영. 2026.06.07 wcn05002@newspim.com

LPGA 투어 4승 가운데 3승을 메이저 대회에서 거둔 전인지는 대표적인 '메이저 퀸'으로 꼽힌다. 국내 무대와 일본 투어에서도 메이저 우승 경험이 있을 만큼 큰 무대에 강하다.

다만 전인지는 2022년 여자 PGA 챔피언십 이후 우승이 없었다. 약 4년 만에 우승컵을 들어 올릴 절호의 기회를 잡았다.

다른 한국 선수들의 선전도 이어졌다. 지난해 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 대상과 평균타수상을 수상한 유현조는 이븐파를 기록하며 중간합계 3언더파 210타 공동 8위에 자리했다. 지난해 대회 공동 36위에 머물렀던 유현조는 두 번째 출전 만에 우승 경쟁이 가능한 위치까지 올라섰다.

유현조는 "한국에서도 많은 압박감 속에서 우승 경험이 있다"라며 "최종 라운드에서도 인내심을 가지고 안전하게 경기하겠다"라고 각오를 밝혔다.

강민지는 중간합계 2언더파 211타 공동 11위에 올랐고, 임진희와 이다연, 양희영은 중간합계 2오버파 215타 공동 25위를 기록했다.

한편 공동 선두 넬리 코르다는 이날 후반 막판 무서운 집중력을 보여줬다. 전반에는 한 타만 줄이며 다소 답답한 흐름을 보였지만 16번 홀부터 18번 홀까지 3개 홀 연속 버디를 잡아내며 공동 선두까지 치고 올라왔다.

올 시즌 이미 3승을 거두며 최고의 기량을 보여주고 있는 코르다는 지난해 US여자오픈 준우승의 아쉬움을 씻고 첫 우승을 노린다.

코르다는 "작년에는 우승에 대한 부담 때문에 몸이 굳고 긴장했다"라며 "이번에는 더 자유로운 마음으로 플레이하면서 최고의 경기를 펼치고 싶다"라고 말했다.

wcn05002@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
시진핑, 8~9일 북한 국빈 방문 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 시진핑 중국 국가주석이 오는 8~9일 북한을 방문한다고 로이터 통신이 5일 조선중앙통신 보도를 인용해 전했다. 이번 방문은 김정은 북한 국무위원장의 초청에 따른 것이다.  중국 정부도 시 주석의 북한 방문 일정을 알렸다. 중국 관영 신화통신에 따르면 이날 중국 공산당 중앙위원회 국제부 대변인은 김 위원장의 초청으로 시 주석이 오는 8일부터 9일까지 북한을 국빈 방문할 예정이라고 발표했다.  김정은 북한 노동당 총비서(왼쪽)와 시진핑 중국 국가주석이 지난해 9월 4일(현지시간) 중국 베이징 인민대회당에서 정상회담을 앞두고 악수를 하는 모습. [사진=로이터 뉴스핌] wonjc6@newspim.com   2026-06-05 11:20
사진
이정후, 또 4안타 12G 연속 안타 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '바람의 손자'가 또 불방망이를 휘둘렀다. 이정후(28·샌프란시스코 자이언츠)가 시즌 네 번째 4안타 경기를 작성하며 메이저리그 데뷔 이후 개인 최장 연속 안타 신기록을 작성했다. 시즌 타율은 0.310에서 0.322까지 치솟았다. 내셔널리그 타격 부문 단독 4위다. 타율 0.336로 1위인 오토 로페즈(마이애미)와 큰 차이가 아니다. 이정후는 5일(한국시간) 미국 위스콘신주 밀워키 아메리칸 패밀리 필드에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 밀워키 브루어스와의 원정 경기에 우익수, 5번 타자로 선발 출전해 4안타 1타점 3득점으로 폭발하며 팀의 12-9 대승을 이끌었다. 첫 타석부터 불방망이를 휘둘렀다. 1회초 2사 1루 상황에서 밀워키 선발 콜맨 크로우와 맞섰다. 이정후는 0볼-2스트라이크의 불리한 카운트에서 4구째 바깥쪽 92.2마일(약 148km) 포심 패스트볼을 받아쳐 좌전 안타를 만들었다. 지난달 15일 LA 다저스전부터 시작된 12경기 연속 안타 행진이다. 빅리그 데뷔 첫해였던 2024년 4월에 기록한 11경기 연속 안타를 넘어선 개인 신기록이다. 출루에 성공한 이정후는 후속 타선의 적시타 때 홈을 밟아 팀의 세 번째 득점을 올렸다. [밀워키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 이정후가 5일(한국시간) MLB 밀워키 브루어스와의 원정 경기 3회 2루타를 치고 타구의 방향을 살피고 있다. 2026.6.5 psoq1337@newspim.com 팀이 3-1로 앞선 3회초 무사 2루 찬스에서 맞은 두 번째 타석에서는 크로우의 2구째 몸쪽 낮게 들어온 87.3마일(약 140km) 커터를 공략해 우익수 방면 1타점 2루타를 터뜨렸다. 시즌 13호 2루타이자 2경기 연속 멀티히트다. 이어 맷 채프먼의 중전 안타가 터지면서 이정후는 이날 경기 두 번째 득점을 기록했다. 4회초 세 번째 타석에서 2루수 땅볼로 물러난 이정후는 7회초 빅이닝의 서막을 여는 선두타자 안타였다. 밀워키 구원 그랜트 앤더슨의 2구째 86.6마일(약 140km) 체인지업을 기술적으로 밀어쳐 좌전 안타를 날렸다. 이후 에릭 하스의 만루홈런이 터지면서 이정후는 세 번째 득점에 성공했다. 샌프란시스코의 타선이 폭발하며 7회초에만 두 번째 타석이 찾아왔다. 12-3으로 크게 앞선 2사 1루 상황이었다. 이정후는 바뀐 투수 제이크 우드포드의 4구째 93.4마일(약 150km) 싱커를 결대로 밀어쳐 2루수 키를 넘기는 우전 안타를 뽑아냈다. 지난 1일 콜로라도 로키스전 이후 4경기 만에 터진 시즌 네 번째 4안타 경기다. 메이저리그 3년 차인 이정후는 빅리그 데뷔 이후 최고의 타격감을 과시하며 내셔널리그 최고의 교타자 입지를 굳혀가고 있다. 이날 송성문은 4일 이어 2경기 연속 벤치를 지켰고 샌디에이고는 필라델피아에 4-6으로 패해 5연패 수렁에 빠졌다. psoq1337@newspim.com 2026-06-05 06:47

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동