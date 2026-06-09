韩2026年第一季度GDP增速为1.8%

纽斯频通讯社首尔6月9日电 韩国银行（央行）9日发布的《2026年第一季度国民收入（暂定）》显示，今年第一季度韩国实际国内生产总值（GDP）环比增长1.8%，较4月公布的初步统计数据有所上调，同比增长3.8%。

资料图：韩国银行（央行）。【图片=纽斯频通讯社】

从产业来看，制造业和建筑业成为经济增长主要动力。制造业环比增长3.9%，其中信息通信技术（ICT）制造业增长15.4%。建筑业受建筑工程和土木工程同步增长带动，环比增长2.2%。服务业则在批发零售、住宿餐饮以及金融保险业增长带动下，环比增长0.6%。

受半导体等IT产品出口增加推动，出口环比增长5.9%；进口受机械设备和汽车进口增加影响，增长3.9%。设备投资增长6.6%，机械设备和运输装备投资均有所扩大。民间消费增长0.6%，政府消费则下降0.4%。

按增长贡献率计算，净出口对第一季度经济增长贡献1.6个百分点，占整体1.8%增长率的大部分，显示韩国经济增长仍主要依赖出口拉动；消费和投资等内需贡献仅为0.2个百分点。

受贸易条件改善以及海外净要素收入增加影响，韩国第一季度实际国民总收入（GNI）环比增长9.2%，创历史最高增幅；同比增长13.2%，为1988年第四季度以来最高水平。

名义经济指标同样明显改善。第一季度名义GDP环比增长10.5%，创1976年第一季度以来最高增幅；名义GNI环比增长11%，也达到1976年以来最高水平。

收入分配方面，受制造业工资上涨带动，反映劳动者收入水平的雇员报酬环比增长4%；反映企业经营收益的营业盈余总额增长17%。

物价方面，反映整体价格水平变化的GDP平减指数同比上涨12.9%，为1981年第三季度以来最高水平。其中，内需平减指数上涨2.1%，出口和进口平减指数分别上涨23.5%和1.6%。

此外，韩国第一季度总储蓄率达到41.7%，较上一季度提高5.7个百分点，创1988年第四季度以来最高水平。同期，国内总投资率为25.3%；家庭净储蓄率为8.8%，较上一季度下降0.3个百分点。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社