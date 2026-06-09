"감자 캐다 웃고, 장바구니 채우다 반한다"

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15회 괴산 감물감자축제 12~14일 개최...체험·먹거리·이벤트 풍성

[괴산=뉴스핌] 백운학 기자 = 초여름 햇감자가 막 올라오는 6월, 충북 괴산군 감물면이 감자 향으로 물든다.

감물면 축제추진위원회는 제15회 감물감자축제가 오는 12일부터 14일까지 사흘간 감물면 농촌 중심지 활성화 센터 일원에서 열린다고 9일 밝혔다.

2025 감자축제에 참가한 어린이들이 감자 캐기 체험을 하고 있다. [사진=괴산군] 2026.06.09 baek3413@newspim.com

감물면 축제추진위원회가 여는 이번 축제는 이름 그대로 '감자'를 제대로 즐기는 자리다. 청정 자연에서 자란 감물 감자의 맛과 품질을 알리고 지역 농산물 소비를 늘리기 위해 마련됐다.

특히 감자 캐기 체험은 매년 가족 단위 방문객이 몰리는 인기 프로그램으로 올해도 선착순 접수라 조기 마감이 예상된다.

흥겨운 무대도 준비됐다. '감자 마을 흥바람 가요제'가 축제 분위기를 달구고 먹거리 체험 부스와 감자 판매장이 이어지며 방문객 발길을 붙잡는다. 감자뿐 아니라 표고버섯, 브로콜리 등 감물면에서 나는 청정 농산물도 한자리에서 만날 수 있다.

축제장을 누비는 또 하나의 재미는 '스탬프 투어'다. 13일과 14일 이틀간 하루 100명 한정으로 진행된다. 체험과 먹거리, 농산물 구매를 통해 스탬프를 모으면 폐 현수막을 재활용한 친환경 장바구니에 햇감자를 담아 선물로 받을 수 있다. '참여형 축제'의 묘미를 살린 장치다.

개막식은 12일 오전 11시 농촌 중심지 활성화 센터에서 열린다.

박광순 위원장은 "보고, 먹고, 체험하며 감물의 매력을 온전히 느낄 수 있도록 준비했다"며 "많은 분이 감자에 반하고 감물에 물드는 특별한 사흘을 보내길 바란다"고 말했다.

baek3413@newspim.com