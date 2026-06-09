K-게임, 북유럽 첫 발판 다졌다…콘진원 '노르딕게임' 2806억 수출상담

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원 스웨덴비즈니스센터가 지난 5월 26일부터 29일까지 스웨덴 말뫼에서 열린 '노르딕게임2026'에 국내 게임기업 5개 사의 참가를 지원했다. 참가 기업들은 행사 기간 동안 총 56건, 약 1억 800만 달러(약 2806억원) 규모의 수출 상담 성과를 거뒀다.

지난 5월 26일~29일 나흘간 스웨덴 말뫼에서 열린 '노르딕 게임 2026'에 참여한 게임 기업들이 시연 및 비즈니스 상담을 하고 있다. [사진= 콘진원]

올해로 20여 년의 역사를 자랑하는 노르딕게임은 북유럽과 글로벌 게임 시장을 잇는 대표 행사다. 올해는 전 세계 3,000여 명의 산업 관계자가 참가해 전시와 수출 상담, 투자 유치 프로그램 등을 운영했다. 특히 이번 공동관 참가 아시아 기업은 국내 기업이 유일해 K-게임의 존재감을 알리는 계기가 됐다는 평가다.

이번 행사에는 나누컴퍼니, 비쥬얼다트, 에이버튼, 팀호레이, 하이퍼센트 등 5개 사가 참가했다. 에이버튼은 게임 유통 플랫폼 스팀(STEAM)에서 행사 기간 약 2만 회 노출을 기록했으며, 하이퍼센트는 핀란드와 노르웨이를 중심으로 '위시리스트'가 200건 이상 늘어나는 성과를 냈다.

투자 유치 기반 마련에도 성과가 있었다. 행사 기간 북유럽 게임 전문 투자사인 플레이캡 그룹, 비홀드 벤처캐피털 등을 대상으로 한 발표 세션이 운영됐으며, 참가 기업들은 현지 투자자들로부터 사업화 전략과 시장 진출 방안에 관한 조언을 받았다.

한국 게임사들이 '노르딕 게임 2026'에서 스웨덴 투자사 대상으로 피칭을 진행하고 있다. [사진= 콘진원]

이재윤 비쥬얼다트 대표는 "단기간에 콘텐츠 인지도를 높일 수 있었던 점이 가장 큰 성과"라고 밝혔다. 심진식 나누컴퍼니 대표는 "독창성을 중시하는 북유럽 시장의 특성을 확인하고, 향후 사업 성과로 이어지길 기대한다"고 전했다. 스웨덴 지방정부 투자 기관인 인베스트 인 스코네의 올로프 테딘 매니저는 "한국 게임의 기술력과 아트워크가 글로벌 시장에서 주목받고 있다"며 양국 간 장기 협력에 기대감을 나타냈다.

스웨덴은 '마인크래프트' 개발사 모장 스튜디오를 비롯해 킹, 다이스 등 세계적 게임 기업을 보유한 게임 강국이다. 콘진원 스웨덴비즈니스센터는 지난해 10월 스웨덴 게임 콘퍼런스 지원에 이어 올해 처음으로 노르딕게임 참가를 지원했으며, 오는 10월에도 국내 인디게임 기업들의 스웨덴 게임 콘퍼런스 참가를 지원해 북유럽 진출 기반을 넓혀갈 계획이다.





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