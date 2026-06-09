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서울시발레단, 창단 2주년 맞아 '죽음과 소녀' 더블빌 8월 공연

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  • 세종문화회관은 8월 14일부터 16일까지 국립극장 해오름극장에서 서울시발레단 창단 2주년 기념 더블 빌 '죽음과 소녀'를 선보인다고 했다.
  • 이번 공연은 슈베르트 '죽음과 소녀'를 공통 음악으로 한 크리스티안 슈푹의 'Das siebte Blau'와 알렉산더 에크만의 'Cacti'를 라이브 현악4중주와 함께 무대에 올린다고 했다.
  • 강효정·이상은 등 해외에서 활동 중인 한국 객원 수석 및 임수정 등이 출연해 서울시발레단의 국제적 역량과 성장을 보여주는 무대가 될 것이라고 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 세종문화회관(사장 안호상)은 서울시발레단 창단 2주년 기념 공연, 더블 빌 '죽음과 소녀'를 8월 무대에 올린다.

오는 8월 14일부터 16일까지 국립극장 해오름극장에서 공연되는 '죽음과 소녀'는 슈베르트의 대표작 중 하나인 '죽음과 소녀, Der Tod und das Mädchen, D 531'를 바탕으로 세계적인 안무가 크리스티안 슈푹의 'Das siebte Blau(일곱 번째 파랑)'와 알렉산더 에크만의 'Cacti(선인장)'를 한 무대에서 선보이는 더블 빌이다. 창단 2주년을 맞은 서울시발레단이 처음으로 외부 극장에서 선보이는 정기 공연으로, 그동안 축적해 온 예술적 역량과 국제적 레퍼토리 해석력을 집약적으로 보여주는 무대가 될 것이다.

[사진=세종문화회관]

서울시발레단은 대한민국 유일한 공공 컨템퍼러리 발레단으로 올해 8월로 창단 2주년을 맞는다. 창단 발표 후 올해 5월까지 총 9건의 공연을 통해 16개 작품을 47회 올리며 총관객 약 2만 3천 명, 객석점유율 85%를 기록하는 등 한국 발레계에 새로운 활력을 불어넣고 있다. 한스 판 마넨, 오하드 나하린, 요한 잉거, 샤론 에얄 등 세계적 안무가들의 대표작을 국내에 소개하는 한편, 국내 안무가들과의 창작 작업을 통해 고유 레퍼토리 구축과 더불어 대한민국 발레계의 육성과 성장에도 힘써왔다.

특히 올해는 시즌 개막 공연으로 선보인 해외 안무작 더블 빌 'Bliss & Jakie'로 호평받은 데 이어, 지난 5월에는 창작 신작 'In the Bamboo Forest'로 서울시발레단의 창작 역량도 입증했다. 'In the Bamboo Forest'는 개막 1주일 전 전 회차 전석 매진, 유료 객석점유율 91%를 기록한 바 있다.

창단 2주년을 기념하는 이번 공연은 세종문화회관이 아닌 외부 공연장에서 선보이는 첫 정기공연으로, 1200석 규모의 국립극장 해오름극장을 무대로 서울시발레단의 성장과 확장을 확인할 수 있는 무대가 될 예정이다.

서울시발레단 '죽음과 소녀' 안무가 알렉산더 에크만 [사진=Patrik Miller]

이번 공연은 슈베르트의 현악사중주 '죽음과 소녀'를 공통의 음악적 토대로 삼은 두 작품을 한 무대에서 만날 수 있는 더블 빌이다. 동일한 음악을 전혀 다른 안무 언어로 풀어낸 두 거장의 작품을 통해 컨템퍼러리 발레의 폭넓은 스펙트럼과 다채로운 예술적 미학을 경험할 수 있다. 서로 다른 미학과 안무 방식을 가진 두 안무가가 동일한 음악을 어떻게 전혀 다른 방식으로 해석하는지 비교해 볼 수 있다는 점은 이번 더블 빌의 주요 감상 포인트다.

아시아 초연으로 선보이는 크리스티안 슈푹의 'Das siebte Blau'는 '몸으로 쓰는 시'라 불리는 슈푹 특유의 시적인 연출과 음악성이 돋보이는 초기 대표작이다. 음악 속에 흐르는 긴장감과 불안을 절제된 움직임으로 풀어내며 삶과 죽음에 대한 깊은 성찰을 남긴다. 알렉산더 에크만의 'Cacti'는 현대 예술과 비평 문화를 재치 있게 풍자한 작품으로, 에너지 넘치는 군무, 감각적인 연출이 어우러진 알렉산더 에크만 표 컨템퍼러리 발레의 대표 레퍼토리다.

특히 올해는 슈베르트 '죽음과 소녀'의 초연 200주년을 맞는 해로, 현악4중주단의 라이브 연주가 더해진다. 라이브 연주와 함께하는 서울시발레단의 첫 공연인 이번 무대에는 두 작품 모두 현악4중주단이 무용수들과 함께 호흡하며 음악과 움직임을 긴밀하게 엮어내, 더욱 생생한 무대를 완성할 예정이다.

강효정 서울시발레단 객원 수석무용수 [사진=세종문화회관[

또한 서울시발레단 창단 2주년을 기념한 글로벌 무용수들의 참여도 눈길을 끈다. 서울시발레단은 해외 발레단에서 활약 중인 한국 무용수들의 국내 활동 거점을 마련하는 객원 수석 무용수 제도를 운영하고 있으며, 이번 공연에는 객원 수석 강효정(드레스덴 젬퍼오퍼발레단 수석), 이상은(잉글리시 내셔널 발레 리드 수석)이 출연한다. 'Das siebte Blau'에는 독일 슈투트가르트 발레단 활동 시절부터 크리스티안 슈푹과 작업 경험이 있는 강효정이 출연해 슈푹 특유의 서정성과 음악성을 깊이 있게 선보일 예정이다.

서울시발레단 '죽음과 소녀' 안무가 크리스티안 슈푹 [사진=Marzwnw Skubatz staatsballett-berlin]

특별 출연으로는 임수정(취리히발레단 솔리스트)이 함께한다. 'Cacti'에는 독일 젬퍼오퍼발레단 활동 당시 해당 작품을 직접 공연한 경험이 있는 이상은이 출연해 무대의 중심을 이끈다. 또한 지난 4월 서울시발레단 발레마스터로 합류한 리앙 시후아이는 로열 뉴질랜드 발레단에서 'Cacti'를 직접 공연한 경험을 바탕으로 작품 지도에 이어 무용수로도 무대에 올라 작품의 완성도를 높일 예정이다.

공연은 8월 14일부터 16일까지 3일간 진행되며, 티켓은 2026 세종시즌 구독자와 패키지 구매자, 세종S멤버십 회원을 대상으로 15일 오전 10시부터 선예매가 시작된다. 일반 판매는 같은 날 오후 2시부터 세종문화회관 홈페이지 및 주요 예매처에서 진행되며, 일주일간 30% 할인 등 특별 혜택을 제공한다. 

jyyang@newspim.com

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얌체 체납차량 번호판 뗀다 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 9일 25개 자치구, 경찰청, 한국도로공사와 함께 자동차세·과태료, 고속도로 통행료를 상습적으로 납부하지 않으면서 고속도로를 이용하는 비양심 체납 차량에 대해 대대적인 단속을 실시한다. 합동 단속은 서울 진입로 톨게이트 고정 단속과 서울시 전역에서 이동 단속을 병행하며, 관계기관의 체납정보와 행정력을 결집하고 총 180여 명 인력과 차량 40대를 동원해 동시에 진행된다. 톨게이트 합동단속 [사진=서울시] 서울시에서는 38세금징수과 조사관뿐만 아니라 주차계획과 단속원, 자치구 영치 담당자가 참여한다. 번호판 판독기 탑재 차량 38대, 경찰 순찰차 1대, 견인차 1대 등이 투입된다. 단속대상은 2회 이상 자동차세 체납 차량, 속도·신호위반 과태료 30만원 이상인 차량, 고속도로 통행료 20회 이상 미납 등 상습적 체납 차량 등이다. 서울시에 등록된 자동차는 2026년 4월 말 기준 약 316만 대며, 이중 자동차세를 체납한 차량은 16만 대(5.1%), 체납액은 391억 원으로 확인됐다. 버스전용차로 위반 과태료 체납 차량은 체납액 30만원 이상, 60일 초과 기준 약 4300여 대고, 체납액은 34억 원에 이른다. 과속·신호 위반 등으로 발생한 서울경찰청 교통과태료 누적 체납액은 1925억 원(2025년 12월말 기준)에 달하고, 최근 5년간 고속도로 통행료 미수납액은 291억 원에 이른다. 상습 체납 차량에 대해서는 10배의 부가 통행료를 징수하고 있다. 단속 현장에서 체납 차량이 적발될 경우 시민들의 준법의식을 높이고 자발적인 납부문화를 확산하기 위해 우선 납부를 독려하고, 납부가 이루어지지 않으면 즉시 번호판을 영치하거나 차량을 견인할 예정이다. 서울시는 고액·상습 체납차량에 대해서는 지방세징수법 제56조·제71조에 따라 강제 견인 후 공매처분한다.  이번 단속에 참여한 관계자들은 "교통 법규 위반으로 부과된 과태료와 고속도로 이용에 따른 통행료는 반드시 납부해야 하는 금액"이라며 "과태료와 통행료를 제때 납부하는 것이 도로의 안전과 질서를 지키는 기본이라는 인식이 시민들에게 널리 자리잡기를 바란다"고 밝혔다.  박경환 서울시 재무국장은 "납세는 대한민국 국민이라면 누구나 지켜야 할 의무이자 사회적 책임이다. 성실하게 세금납부를 하는 시민이 상대적 박탈감을 느끼지 않도록 적극적인 체납징수활동을 펼치겠다"고 전했다.  kh99@newspim.com 2026-06-09 06:00
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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