부산시, 블록체인 특화 클러스터 조성 본격 착수…총 200억 원 투입

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

19개 기업 참여로 협력 체계 구축 논의

스마트시티 플랫폼 개발 기업 지원 확대

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 블록체인 특화 클러스터 조성을 위한 실증을 마치고 본격 사업화에 들어간다.

시는 9일 오후 2시 부산국제금융센터(BIFC)에서 '2026 블록체인 특화 클러스터 조성' 사업 착수보고회를 개최한다고 밝혔다.

부산시가 9일 오후 부산국제금융센터(BIFC)에서 '2026 블록체인 특화 클러스터 조성' 사업의 성공적인 추진을 위한 착수보고회를 개최한다. 사진은 부산시청 전경 [사진=뉴스핌DB] 2025.04.28

보고회에는 공모를 통해 선정된 기업 19개사와 액셀러레이터(AC), 벤처캐피탈(VC) 등 투자기관이 참여해 사업 추진 방향과 세부 과제를 공유하고 협력체계 구축 방안을 논의한다.

시는 2019년 블록체인 규제자유특구 지정 이후 규제특례 사업 6건에 대한 실증과 안전성 검증을 거쳐 관련 법·제도 개선을 이끌어냈다. 기업 지원시설 집적과 인재 양성 등 산업 기반도 지속적으로 확충해 왔다.

이번 사업은 과학기술정보통신부와 함께 2024년부터 3년간 국비와 시비 각 100억 원씩 총 200억 원을 투입하는 사업이다. 시는 지난 2년간 투자유치와 고용 창출 성과를 바탕으로 올해 국비를 계획대로 확보하고 지원 규모를 확대할 방침이다.

공동프로젝트 공모에는 경쟁률 5대 1을 기록하며 기업 참여가 이어졌고 최종 5개 기업이 3개 과제에 선정됐다. 항만물류 정보공유 플랫폼 '포트아이' 상용화와 스마트시티 플랫폼 구축, 탄소감축 기반 STO 플랫폼 개발 등이 포함됐다.

부산항만공사가 참여하는 '포트아이'는 선사와 터미널 등으로 분산된 항만 정보를 통합하는 플랫폼으로, 올해 부산항 전면 상용화를 통해 운영 효율 개선과 물류비 절감이 추진된다.

사업화 지원 분야에는 40개 기업이 신청해 14개사가 선정됐다. 시는 초기·성장 단계 기업을 대상으로 자금과 맞춤형 지원을 제공해 매출 확대와 고용 창출로 이어지는 구조를 유도할 계획이다.

해외 진출 지원도 병행한다. 싱가포르와 유럽, 베트남 등 주요 시장을 대상으로 투자설명회(IR), 비즈니스 상담, 체재비 등을 지원해 지역 기업의 시장 확대를 뒷받침할 예정이다.

이진수 금융창업정책관은 "올해는 기술 실증을 넘어 사업화와 시장 확산에 중점을 둘 계획"이라며 "사업 성과가 후속 투자와 연계되도록 지원을 이어가겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com