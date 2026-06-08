이대형 인천시교육감 후보 "개표 자료 의문"…무효표, 1·2위 표차보다 많아

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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =6·3 지방선거 인천시교육감 선거에서 0.76%포인트 차로 낙선한 이대형 후보가 중앙선관위에 선거 소청을 제기했다.

이 후보 측은 8일 중앙선거관리위원회에 인천시교육감 선거에 대한 선거 소청을 신청했다고 밝혔다.

보수 성향의 이 후보는 이번 선거에서 53만1629표(35.59%)를 득표해 54만2849표(36.35%)를 얻은 진보 성향 도성훈 현 인천교육감에게 1만1220표 차이로 패했다.

중앙선거관리위원회에 선거 소청을 제기한 이대형 인천시교육감 후보 [사진=이대형 후보 측]

이번 선거에서 무효표는 1, 2위 간 표 차이보다 5배 가량 많은 5만5410표로 집계됐다.

이 후보는 이번 소청을 통해 무효표 5만5410표가 어떤 기준으로 판정됐는지, 개표 자료가 최종 결과와 정확히 일치하는지 등을 확인한다는 방침이다.

이 후보는 이날 입장문에서 "전국 50개 투표소에서 투표용지가 부족했고 인천도 예외가 아니었다"며 "그 과정이 투명하고 검증 가능해야 시민의 신뢰를 얻을 수 있다"고 주장했다.

그는 소청에 대해 "선거 결과를 감정적으로 부정하기 위한 것은 아니다"면서 "시민의 한 표가 흔들렸다는 의문이 제기됐다면 후보자는 침묵할 수 없다"고 강조했다.

이 후보가 제기한 선거 소청은 선거 개표 결과에 오류가 있다고 의심돼 투표지를 다시 확인하는 재검표와는 다른 선거관리위원회의 결정이나 선거관리 과정에 이의가 있을 때 제기하는 행정심판 성격이다.

hjk01@newspim.com