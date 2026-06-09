서울시 "어르신 금융사기 피해 신속 상담…고민 말고 전화주세요"

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어르신 전담센터·찾아가는 상담 운영

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시복지재단 서울금융복지상담센터는 고령층을 대상으로 한 금융 피해 예방을 위해 '금융취약 어르신 맞춤형 지원 사업'을 본격 시행한다고 9일 밝혔다. 이 사업은 서울시의 초고령사회 대응 계획인 나이 들수록 행복한 '9988 서울프로젝트'의 일환으로 진행된다.

센터는 지난 3월 금융위원회와 불법사금융 피해자 지원을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고, 이를 바탕으로 금융 취약계층을 위한 보호 체계를 강화하고 있다.

어르신 맞춤형 지원사업 [포스터=서울시]

서울 동작구에 위치한 중앙센터는 어르신 맞춤형 지원 전담센터로 운영되고 있으며, 금융사기 피해자·채무 문제 등을 겪는 어르신들에게 신속하고 전문적인 상담을 제공한다. 이 지원은 60세 이상의 금융 취약 어르신을 대상으로 하며, 초기 대응 지원·불법사금융 피해 전담자 지정을 포함하고 있다.

또 센터는 서울노인복지센터와 협력해 지난 4월부터 매달 둘째·넷째 주 월요일에 탑골공원 북문 인근 복지정보센터에서 '찾아가는 금융복지 상담'을 운영 중이다. 현장 상담에서는 금융사기·채무조정제도에 관한 원스톱 종합상담이 진행된다.

센터의 지원을 통해 금융피해 위기를 극복한 사례도 이어지고 있다. 4월, 기초생활수급자인 A씨(70세)는 불법 다단계 사기 피해 후 약 6100만원의 빚을 지게 됐고, 센터에 도움을 요청했다.

센터는 A씨에게 경찰 신고 절차와 부채증명서 발급 지원, 개인 파산면책 신청 절차를 도왔다. 다양한 종합 회복 지원도 제공했다. 그 결과 A씨는 5월에 서울회생법원에 파산면책 사건을 접수하고 불법추심에서 벗어났다.

A씨는 "센터 덕분에 큰 걱정을 덜게 됐다"며 "비슷한 어려움을 겪는 어르신들이 꼭 센터의 도움을 받았으면 좋겠다"고 전했다.

센터는 어르신들이 복잡한 금융·법률 용어로 인해 제도 이용을 포기하는 사례가 많다는 점을 고려, 맞춤형 안내 자료를 제작해 자치구·노인복지관에 배포할 예정이다. 이와 함께 '자가진단 체크리스트'를 개발해 금융위험 조기 발견·재정건강 멘토링을 진행한다.

정은정 서울금융복지상담센터장은 "금융피해를 입은 어르신들이 신고와 지원 과정에서 어려움을 겪지 않도록 초기 상담부터 채무조정·법률지원까지 신속히 도와 드리겠다"고 말했다.

센터는 중앙센터와 청년동행센터 등 총 10개 센터를 운영하고 있으며, 어르신 금융피해 상담은 평일 오전 10시부터 오후 5시까지 가능하다.

kh99@newspim.com