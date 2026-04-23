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서울시, 키오스크 약자 돕는다…'디지털 동행파트너' 첫 운영

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  • 서울시가 23일 디지털 약자 지원 '디지털 동행파트너' 시범사업을 밝혔다.
  • 13일부터 31일까지 4대 고속버스터미널에서 자원봉사자가 발권기를 돕는다.
  • 시범 후 8월부터 기차역으로 확대하고 인원을 360명으로 늘린다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

서울 4대 버스터미널에 자원봉사자 월 160명 투입
무인 발권기 이용 어려운 어르신 등 1:1 맞춤 지원

[서울=뉴스핌] 이진용 기자= 서울시가 디지털 약자를 돕기 위해 시민 참여형 지원체계를 도입했다.

서울시는 13일부터 31일까지 서울 4대 고속버스터미널(고속·센트럴·동서울·남부)에서 무인 발권기 사용에 어려움을 겪는 시민을 지원하는 '디지털 동행파트너' 시범사업을 운영하고 있다고 23일 밝혔다.

이번 사업은 최근 교통시설 무인화 과정에서 발생한 불편 사례에 대응하기 위해 마련됐다. 고령층이 키오스크 이용에 어려움을 느끼고 있다는 보도가 잇따르면서 디지털 전환이 일부 시민에게 새로운 장벽으로 작용하고 있다는 지적이 제기되고 있다.

실제로 최근 3년간 국내 키오스크 보급은 약 2.5배 증가했으며, 터미널 및 식당 등에서 무인화가 빠르게 확산되고 있다. 그러나 고령층은 사용 방법을 몰라 발권을 포기하거나 줄을 서는 데 부담을 느끼고 있다. 서울시는 이러한 문제를 공공서비스 접근권의 문제로 보고 대응에 나섰다.

'디지털 동행파트너'는 시민 자원봉사자가 디지털 약자를 직접 돕는 지원 모델이다. 참여 자원봉사자는 월 160명 규모로 평일 오전 10시부터 오후 5시까지 운영된다. 이들은 발권기 앞에서 어려움을 겪는 이용자를 돕고, 발권 과정 전반을 지원한다.

기존 '디지털 안내사'가 어르신을 직접 찾아가 지원하는 것과는 달리, 이번 사업은 교통 거점에서 인력을 집중 배치해 이동 기본권 보장에 기여하고 있다.

서울청년 파트너스와 시민 자원봉사자로 구성된 참여 인력은 디지털 기기 활용에 익숙한 청년층과 시민 참여를 통해 현장 대응력을 높이려고 한다.

디지털동행파트너들이 어르신들이 고속버스 발권을 돕고 있다. [서울시 제공]

서울시는 또한 이용 환경을 개선하기 위한 문화 캠페인도 진행한다고 밝혔다. 현장에서는 '천천히 해도 괜찮아요'라는 캠페인을 통해 키오스크 이용에 시간이 걸리더라도 시민들이 배려하는 문화를 확산할 계획이다.

서울시는 이번 사업을 디지털 정책의 방향 전환 사례로 보고 있다. 기존의 디지털 전환 정책이 인프라 중심이었다면, 이번 사업은 이용자에 초점을 맞춘 사람 중심 정책이라는 평가를 받고 있다.

사업 초기의 안착을 위해 서울시는 4월 한 달을 '집중 현장 소통 기간'으로 운영하며, 자원봉사자들을 격려하고 애로사항 및 개선 의견을 수렴할 예정이다.

서울시는 현장에서 시민을 돕는 자원봉사자들의 역할을 중요하게 여기며, 이들이 보람을 느낄 수 있도록 지속적인 지원을 해 나갈 계획이다. 자원봉사자에게는 기본 물품이 제공되고, 공식 봉사시간으로 인정되며, 활동 종료 후에는 우수 참여자와 기관 담당자에 대한 표창도 추진할 예정이다.

이번 사업은 시범운영 이후 확대할 예정이다. 4월부터 7월까지 시범운영 후 8월부터는 서울역과 용산역 등 주요 기차역으로 확대할 계획이 검토되고 있다. 이 경우 참여 인원도 월 360명으로 증가되고 운영 시간은 수요에 따라 주말이나 야간으로 확대 논의될 예정이다.

강옥현 서울시 디지털도시국장은 "무인화 중심의 교통 환경 변화로 고령층의 물리적·심리적 장벽이 확대되고 있는 상황"이라며 "현장에서 시민의 자율적 참여로 이뤄지는 '디지털 동행파트너' 운영을 통해 디지털 장벽 없는 서울을 구현하고, 약자를 배려하는 문화가 자연스럽게 확산되길 기대한다"고 말했다.

jycafe@newspim.com

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