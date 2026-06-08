"책 속에 행운이"…대전 대덕구, 신탄진역 스마트도서관 이벤트

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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전 대덕구가 주민들의 독서 참여를 높이고 스마트도서관 이용 활성화를 위해 특별한 독서 이벤트를 마련했다.

대덕구는 오는 10일부터 7월 22일까지 신탄진역 스마트도서관에서 '스마트 북프라이즈' 행사를 운영한다고 8일 밝혔다.

이번 행사는 스마트도서관에서 대출한 도서 속에 숨겨진 당첨권을 찾는 방식으로 진행된다. 이용자는 책을 빌린 뒤 당첨권을 발견하면 인증 절차를 거쳐 기념품을 받을 수 있다.

신탄진역 스마트도서관 '스마트 북프라이즈' 홍보 포스터. [사진=대전 대덕구] 2026.06.08 nn0416@newspim.com

참여 방법은 당첨권과 대출 도서가 함께 보이도록 사진을 촬영한 뒤 당첨권에 기재된 안내에 따라 인증 사진과 간단한 도서 감상평, 참여자 정보를 제출하면 된다.

행사는 선착순 40명을 대상으로 운영되며 1인당 한 차례만 참여할 수 있다. 당첨 결과는 행사 기간 매주 수요일 대덕구 도서관 홈페이지를 통해 공개될 예정이다.

신탄진역 스마트도서관은 역사 내에 설치된 무인 도서대출 서비스로 주민과 철도 이용객들이 시간 제약 없이 도서를 빌리고 반납할 수 있는 생활밀착형 독서 공간으로 활용되고 있다.

구 관계자는 "책을 읽는 즐거움에 작은 재미를 더하기 위해 이번 이벤트를 준비했다"며 "주민들이 스마트도서관을 보다 친숙하게 이용하는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.

nn0416@newspim.com