대전 대덕구, 하천·계곡 불법시설 집중 단속…"9월까지 강력 정비"

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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전 대덕구가 여름철 안전사고와 환경 훼손 우려가 큰 하천·계곡 내 불법 시설물에 대해 대대적인 정비에 나선다.

대덕구는 하천과 계곡 일대 불법 점용 시설물 정비를 위해 집중 단속과 행정조치를 추진한다고 6일 밝혔다.

대덕구 관계자가 용호천 장동 일원에서 하천 불법 점용 실태를 점검하고 있다. [사진=대덕구] 2026.05.06 nn0416@newspim.com

구는 최근 용호천 장동 일원을 포함한 주요 하천 주변의 불법 점용 실태를 긴급 점검했으며 확인된 위반 사항에 대해서는 관련 법령에 따라 행정 절차를 진행할 계획이다.

이번 정비는 단순 계절성 단속을 넘어 하천 생태계 회복과 공공자산 보호를 위한 지속 관리 체계 구축에 초점을 맞췄다. 이에 따라 불법 점용 행위에 대한 상시 관리와 현장 대응도 강화된다.

대덕구는 부구청장을 단장으로 하는 '하천·계곡 등 불법 점용시설 정비 TF팀'을 구성해 즉시 가동했다. 정비 범위는 하천뿐 아니라 구거, 산림, 공원부지까지 확대됐으며 오는 9월까지 집중 정비를 이어갈 방침이다.

앞서 구는 지난 4월 20일 제1차 TF 회의를 열고 3월 전수조사 결과를 공유하고 상습 위반 지역에 대한 중점 관리 방안과 부서 간 협업 체계를 논의했다.

또 이달 초 예정된 제2차 TF 회의에서는 4월 재조사 결과를 반영해 현장 중심의 정비 계획을 구체화하고 위반 유형별 대응 방안을 마련할 계획이다.

주요 점검 대상은 국·공유지를 무단 점유한 영리 행위와 불법 창고, 가설건축물 등이다. 구는 우선 계도를 통해 자진 철거를 유도하고, 미이행 시 원상회복 명령과 함께 고발 및 행정대집행 등 강제 조치에 나설 방침이다.

윤금성 대덕구 부구청장은 "불법 시설물은 주민 안전을 위협하고 공공 자산을 침해하는 행위"라며 "지속적인 점검과 단속을 통해 불법 행위를 근절해 나가겠다"고 말했다.

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