韩两大股指重挫收盘 相继启动熔断机制

纽斯频通讯社首尔6月8日电 受美国货币政策收紧预期升温以及中东地区地缘政治风险加剧等因素影响，韩国股市8日大幅下跌，韩国综合股价指数（KOSPI）和创业板指数（KOSDAQ）盘中先后触发熔断机制，市场避险情绪明显升温。

图为韩亚银行位于首尔市中区的交易大厅。【图片=纽斯频通讯社】

据韩国交易所统计，当天KOSPI指数收于7484.41点，较前一交易日下跌676.18点，跌幅8.29%。从资金流向看，个人投资者净买入1.9478万亿韩元，而外国投资者和机构投资者分别净卖出2766亿韩元和1.9422万亿韩元。

上午9时03分，KOSPI市场启动一级熔断机制。由于指数较前一交易日收盘点位连续1分钟以上跌幅超过8%，韩国交易所暂停全部KOSPI上市股票交易20分钟。熔断触发时，KOSPI指数报7474.74点，较前一交易日收盘点位8160.59点下跌685.85点，跌幅达8.4%。

大型权重股普遍走低。其中，三星电子下跌10.18%，SK海力士下跌7.68%，三星电子优先股下跌8.77%，SK Square下跌11.13%，现代汽车下跌8.71%，LG新能源下跌6.16%，三星生命下跌8.97%，三星物产下跌11.29%，HD现代重工下跌6.48%。

KOSDAQ市场同样大幅下挫。当天收盘报911.39点，较前一交易日下跌91.05点，跌幅9.08%。资金流向方面，外国投资者净买入3269亿韩元，个人投资者和机构投资者分别净卖出1629亿韩元和1546亿韩元。

下午2时36分，KOSDAQ市场也触发熔断机制。由于指数连续1分钟以上较前一交易日收盘点位跌幅超过8%，韩国交易所暂停全部KOSDAQ上市股票交易20分钟。触发熔断时，KOSDAQ指数报921.85点，较前一交易日收盘点位1002.44点下跌80.59点，跌幅8.03%。

分析认为，美国最新就业数据表现强劲，引发市场对进一步加息的担忧。同时，半导体板块大幅回调以及中东地区紧张局势升级，也对投资者信心造成冲击。

外汇市场方面，首尔外汇市场当天韩元对美元汇率收于1美元兑1535.0韩元，较前一交易日收盘价1539.1韩元下降4.1韩元。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社