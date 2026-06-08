충남대, 전 학과 AI 교과목 도입…국내 대학 첫 'AI+X 교육' 구축

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96개 학과 581개 AI 전공과목 편성…2027학번부터 AI 역량 필수 이수

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남대학교가 학부 전 학과에 인공지능(AI) 전공 교과목을 도입하며 대학 교육 전반의 AI 전환에 속도를 내고 있다.

충남대는 최근 'CNU AI 대전환' 전략의 일환으로 17개 단과대학 96개 학과가 참여하는 AI+X 교육과정 개편을 완료했다고 8일 밝혔다. 학부 모든 학과에 AI 관련 전공 교과목을 편성한 것은 국내 대학 가운데 처음이다.

충남대학교 전경. [사진=충남대학교]

이번 개편을 통해 충남대는 총 581개 AI 관련 교과목을 마련했다. 이 가운데 기존 교과목을 AI 중심으로 재구성한 과목이 288개, 내용 변경 과목이 184개, 신규 개설 과목이 109개다.

새 교육과정은 2026학년도 2학기부터 운영되며 2027학년도 입학생부터는 AI 역량 교육을 의무적으로 이수해야 한다.

충남대는 AI 역량을 ▲AI 이해▲AI 활용 기초▲AI 활용 심화▲AI 윤리 등 4개 영역으로 나눠 교육과정에 반영했다.

AI 이해 과정에서는 인공지능 원리와 데이터 활용 기초를 다루고 AI 활용 기초 단계에서는 전공 분야에서 AI 도구를 활용하는 능력을 키운다. 심화 과정은 프로젝트와 실습 중심으로 운영되며 AI 윤리 과정에서는 개인정보 보호와 저작권, 알고리즘 편향 등 책임 있는 기술 활용 방안을 교육한다.

특히 공학·자연과학뿐 아니라 인문·사회·예술 계열까지 전공 특성에 맞는 AI 활용 과목을 편성해 모든 학생이 전공과 AI를 융합한 문제 해결 역량을 갖추도록 설계했다.

김정겸 총장은 "AI는 특정 전공 학생만의 역량이 아니라 모든 분야에서 요구되는 기본 소양이 되고 있다"며 "학생들이 전공 전문성과 AI 활용 능력을 함께 갖춘 융합형 인재로 성장할 수 있도록 교육 혁신을 지속하겠다"고 말했다.

gyun507@newspim.com