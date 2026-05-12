충남대·공주대·순천향대 손잡았다…첨단바이오 융합인재 양성 본격화

AI 핵심 요약beta
- 충남대·공주대·순천향대가 12일 첨단바이오 석박사 인재 양성 협약 체결했다.
- BK21 시범사업 맞춰 바이오헬스 전주기 교육 시스템 구축한다.
- 공동교과목·교차수강·연구 프로젝트로 교육 연구 협력 확대한다.
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남대학교와 국립공주대학교, 순천향대학교가 첨단바이오 분야 석·박사급 인재 양성을 위해 힘을 모은다.
충남대는 세 대학이 12일 충남대 대학원 회의실에서 '첨단바이오 분야 공동교육과정 운영 및 교육·연구 협력을 위한 업무협약'을 체결하고 공동 교육·연구 체계 구축에 나섰다고 밝혔다.
이번 협약은 교육부의 'BK21 지역대학 연합형 교육연구단 시범사업' 추진에 맞춰 바이오헬스 분야 전주기형 교육 시스템을 구축하고 대학 간 연구 역량을 연계하기 위해 마련됐다.
협약에 따라 충남대는 기초연구와 원천기술 분야를, 국립공주대는 첨단 치료소재 개발을, 순천향대는 질환 모델 검증과 임상연구 기반을 각각 담당하며 상호 협력 체계를 구축할 계획이다.
또 세 대학은 공동교과목 개설과 교차수강, 학점 인정은 물론 공동세미나·워크숍·연구 프로젝트 운영 등 교육과 연구 전반에서 협력을 확대하기로 했다.
이충균 충남대 대학원장은 "대학 간 공동교육과정과 공동연구, 인프라 공유를 제도화해 연합형 혁신모델을 구현하겠다"며 "첨단바이오 분야 글로벌 인재양성 허브 구축에 힘쓰겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com