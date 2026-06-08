[MLB] 김혜성, 트리플A에서 3안타···배지환은 멀티히트

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 빅리그 재진입을 노리는 한국인 마이너리거들이 나란히 맹타를 휘두르며 무력시위를 벌였다.

LA 다저스 산하 트리플A 오클라호마시티 코메츠의 김혜성은 3안타 경기를 완성했고 뉴욕 메츠 산하 시러큐스 메츠의 배지환은 이틀 연속 장타에 멀티히트를 기록하며 팀 승리를 견인했다.

김혜성은 8일(한국 시각) 미국 오클라호마주 오클라호마시티의 치카소 브릭타운 볼파크에서 열린 라운드록 익스프레스(텍사스 레인저스 산하)와의 홈 경기에 유격수, 8번 타자로 선발 출전해 4타수 3안타 2타점 1득점 1도루로 펄펄 날았다. 지난 3월 29일 5안타를 몰아친 이후 무려 71일 만에 터진 3안타 이상 경기다. 전날 4타수 무안타의 침묵을 하루 만에 완벽히 씻어낸 김혜성의 트리플A 시즌 타율은 0.296(54타수 16안타)로 뛰어올랐다.

팀이 2대0으로 앞선 2회 말 선두 타자로 나선 김혜성은 우전 안타로 포문을 열었다. 출루 후에는 곧바로 2루를 훔치며 시즌 첫 도루까지 신고했다. 이어 잭 에르하르트의 좌전 안타 때 홈을 밟아 팀의 세 번째 득점을 올렸다. 감을 잡은 김혜성은 4회 말에도 선두 타자로 나와 좌전 안타를 날리며 일찌감치 멀티히트를 완성했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 김혜성(왼쪽)과 배지환. [사진=로이터] 2026.06.08 psoq1337@newspim.com

7회말엔 5-3으로 쫓기던 2사 2, 3루 찬스에서 상대 다섯 번째 투수 미첼 오타녜스의 몸쪽 포심 패스트볼을 받아쳐 2타점 중전 적시타를 터뜨렸다. 승부에 쐐기를 박는 결정적인 한 방이었다. 김혜성의 원맨쇼에 힘입은 오클라호마시티는 라운드록을 7-3으로 제압했다.

뉴욕주 시러큐스의 NBT뱅크 스타디움에서는 배지환이 스크랜턴 윌크스배리 레일라이더스(뉴욕 양키스 산하)와의 홈 경기에 우익수 겸 2번 타자로 선발 출전해 3타수 2안타 1볼넷 2득점으로 활약했다. 전날 트리플A 시즌 3호 홈런을 터뜨린 데 이어 이날도 멀티히트를 작성하며 절정의 타격감을 과시했다. 시즌 타율은 0.281로 소폭 상승했다.

배지환은 6회 말 선두 타자로 나서 중월 2루타를 터뜨리며 공격의 물꼬를 텄다. 이어 맷 루딕의 적시타 때 홈을 밟았다. 8회 말 1사 후에는 우전 안타로 다시 출루한 뒤, 프란시스코 알바레스의 안타와 라이언 클리퍼드의 스퀴즈 번트 때 빠른 발로 홈을 파고들어 결승 득점을 올렸다. 시러큐스는 배지환의 만점 활약 속에 4-3으로 승리했다.

psoq1337@newspim.com