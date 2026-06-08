안성시, 지역경제 활성화 강화…'오늘, 안성밤마실 어떠세요?' 추진

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[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시는 고유가 등으로 침체된 지역 경제를 살리기 위해 8일부터 7월 19일까지 6주간 안성시 전역에서 신야간경제 활성화 프로젝트인 '오늘, 안성밤마실 어떠세요?'를 본격 추진한다고 밝혔다.

이번 프로젝트는 전통시장 야시장, 플리마켓, 농산물 직거래장터, 문화 공연, 체험 프로그램과 함께 도서관, 청소년수련관, 천문과학관 등 관내 주요 공공시설의 야간 프로그램을 연계해 운영되는 프로젝트다.

행사 안내 홍보물[사진=안성시]

특히 시는 안성사랑카드 10% 추가 캐시백 제공, 공공배달앱 '배달특급' 할인쿠폰 발급, 외식업소 쿠폰 이벤트 등 실질적인 소비 촉진 정책을 대대적으로 운영해 소상공인의 매출 증대를 도모한다는 계획이다.

또한 지난해 큰 호응을 얻었던 '안성 장마당 축제'를 오는 19일부터 20일까지 안성맞춤대로 일원에서 개최한다.

김보라 안성시장은 "이번 안성밤마실을 통해 지역 상권에 새로운 활력을 불어넣고 시민들이 안성의 밤을 더욱 풍성하게 즐길 수 있도록 다채로운 프로그램을 준비했다"며 "소상공인과 시민이 함께 상생하는 축제인 만큼 많은 참여를 바란다"고 말했다.

공공시설물 야간 개방 일정 및 회차별 이벤트와 관련한 자세한 사항은 안성시청 누리집(홈페이지)에서 '안성밤마실'을 검색하면 확인할 수 있다.

lsg0025@newspim.com