수원시, 하반기 청년행정체험 참여 청년 76명 모집

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수원시 본청, 사업소, 구청, 동행정복지센터 등서 일하며 근무 경험 쌓을 기회 제공

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 '2026 하반기 수원시 청년행정체험'에 참여할 청년 76명을 8일 오전 9시부터 15일 오후 6시까지 모집한다고 밝혔다.

수원시청사 전경. [사진=수원시]

청년행정체험은 취업을 준비하는 수원 청년들에게 수원시 본청, 사업소, 구청, 동행정복지센터 등에서 일하며 근무 경험을 쌓을 기회를 제공해 진로 적성을 탐색하고 취업을 준비하도록 지원하는 사업이다.

공고일(6월 5일) 기준으로 수원시에 주민등록을 둔 만 19세 이상 39세 이하 미취업 청년은 누구나 참여할 수 있다.

기존에 참가했던 청년은 신청할 수 없다. 하반기 선발 인원은 7월 근무 54명, 8~10월 근무 22명 등 총 76명이다.

월~금요일 오전 9시부터 오후 5시 혹은 오전 10시부터 오후 6시까지 근무한다. 기본급(시간당 1만 1480원)과 주휴수당을 지급한다.

미술관·박물관 등은 근무지에 따라 주말 근무를 할 수 있다. 수원시 홈페이지 검색창에서 '2026 하반기 청년행정체험'을 검색해 참여 신청을 할 수 있다.

근무 부서는 4개 권역별(장안·권선·팔달·영통구)로 희망 근무지를 접수한 후 난수 프로그램을 활용해 무작위로 지정한다. 6월 18일 오후 5시 이후에 수원시 홈페이지에 결과를 발표할 예정이다.

ssamdory75@newspim.com