경남도, 320억 원 규모 R&D 협약 체결…비수도권 산업 경쟁력 강화

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3개 핵심 분야로 기술개발 집중

1430억 원 매출 및 171명 고용

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 중소벤처기업부 '지역혁신선도기업육성(R&D) 사업'에 선정된 도내 35개 기업과 총 320억 원 규모 기술개발 협약을 맺고 비수도권 주력산업 연구개발 지원에 나섰다.

도는 중소벤처기업부 주관 지역혁신선도기업육성(R&D) 사업 선정 결과 도내 35개 기업이 이름을 올렸으며 이들 기업과 총사업비 320억 원 규모의 기술개발 지원 협약을 체결했다고 8일 밝혔다. 이 가운데 국비 224억 원, 도비 96억 원이 투입된다.

지역혁신선도기업 육성사업 관련 이미지[사진=경남도] 2026.06.08

지역혁신선도기업육성(R&D) 사업은 비수도권 각 지역의 주력산업을 영위하는 중소기업을 대상으로 연구개발(R&D) 과제를 지원하는 공모사업이다. 기업의 기술개발을 뒷받침해 지역 산업 경쟁력과 지역경제 성장을 동시에 끌어올리는 것을 목표로 한다.

도는 올해 지능형자율제조, 첨단항공, 차세대원전 세 분야에서 산·학·연 컨소시엄을 구성해 공모를 신청했고 그 결과 전국에서 가장 많은 35개 과제가 선정됐다.

지능형자율제조 분야에서는 도내 17개 기업이 지원 대상으로 결정됐다. 이 분야는 제조 현장에서 발생하는 데이터를 인공지능(AI)으로 분석해 품질관리, 공정 자동화, 작업 표준화 등을 추진하는 기술개발 과제를 중심으로 한다.

한 절삭제조 기업은 창원대학교와 컨소시엄을 꾸려 머신러닝센터와 CNC 선반 데이터를 수집·분석해 작업 과정에서 이상 징후를 탐지하고 고장진단을 자동화하는 기술을 개발할 계획이다.

첨단항공 분야에서는 11개 기업이 선정됐다. 경남은 완제기, 엔진, 정비·수리·분해정비(MRO)를 아우르는 전 주기 항공우주 제조 기반과 시험·인증 인프라를 갖춘 지역으로 이를 바탕으로 관련 기업들의 연구개발을 지원한다.

한 참여 기업은 한국폴리텍대학과 협업해 헬리콥터 역회전 방지 기술을 국산화하는 과제를 추진 중이며, 연구 과정에서 관련 지식재산권 3건을 출원할 예정이다.

차세대원전 분야에는 7개 기업이 이름을 올렸다. 경남은 초고온 내열 소재와 원전 부품 생산 등 원전 제조 분야에서 세계적인 수준의 기술력을 축적해 왔다는 점에서 차세대 원전산업 경쟁력 확보에 나선다는 구상이다.

한국재료연구원과 공동 과제를 제안한 한 기업은 인공지능 기반 디지털 방사선 투과 자동 판독 시스템을 개발해 소형모듈원전(SMR)용 핵심 부품의 국산화에 나설 계획이다.

이번에 선정된 35개 기업은 2년간 기업당 4억 원에서 최대 14억 원까지 연구개발 자금을 지원받는다. 기업들은 이 재원을 활용해 신기술 개발, 기존 제품 고도화, 생산성 향상 등을 목표로 한 기술개발 과제를 단계적으로 추진하게 된다.

도는 이번 R&D 지원을 통해 향후 과제의 사업화가 본격화되면 매출 1,430억 원, 신규 고용 171명 수준의 경제적 효과가 발생할 것으로 보고 있다.

이미화 산업국장은 "지능형자율제조, 첨단항공, 차세대원전 세 분야를 경남 제조업 경쟁력을 좌우할 핵심 산업으로 꼽으며 기업 연구개발 역량 강화를 통해 지역 산업의 성장 기반을 확대해 나가겠다"고 말했다.

도는 경남테크노파크와 협력해 중소벤처기업부 공모사업 참여를 지속 지원해 왔으며 내년에도 도내 유망기업을 대상으로 R&D 지원을 확대할 계획이다.

news2349@newspim.com